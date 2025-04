Carlos Melconian aseguró que "murió el plan aguantar" aunque aclaró que "no es ninguna tragedia"

El economista planteó que el desafío que tendrá el Gobierno ahora será controlar la suba de precios ya que "el superávit fiscal es una condición necesaria pero no suficiente para bajar la inflación".

El economista y expresidente del Banco Central , Carlos Melconian , consideró que el cambio de programa que tomó el Gobierno a partir de la salida del cepo cambiario "no es ninguna tragedia" aunque advirtió que "murió el plan aguantar".

Sobre este punto, explicó que ahora la administración de Javier Milei tendrá que afrontar el desafío de controlar el impacto sobre los precios ya que "el superávit fiscal es una condición necesaria pero no suficiente para bajar la inflación". Los dichos de Melconian llegan de cara a una fuerte expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial tras el anuncio de una flotación entre bandas de $1.000 y $1.400 y luego de que el INDEC anunciara que el IPC de marzo trepó al 3,7% , el más alto del año.

"El tema es el impacto en la inflación, no en el bolsillo de la gente", remarcó el economista en una entrevista con Radio Rivadavia. Además, apuntó que "la inflación núcleo está en 2,5%" y advirtió que "no hay medidas para la economía real", lo que pone un límite a la sostenibilidad del programa actual si no se avanza sobre el crecimiento.