Carne vacuna: el Gobierno anunció que agotó antes de lo previsto el cupo ampliado para exportar a EEUU

El acuerdo firmado con Washington había elevado de 20.000 a 100.000 toneladas el acceso preferencial de carne bovina argentina durante 2026.

El Gobierno exportó la totalidad de la carne vacuna que permitía el cupo a EEUU.

El Gobierno anunció que Argentina agotó antes de lo previsto el cupo ampliado de carne bovina para exportar a Estados Unidos , luego de que el acuerdo comercial firmado entre ambos países elevara de 20.000 a 100.000 toneladas el acceso preferencial al mercado de EEUU durante 2026.

El anuncio fue realizado durante el Día de la Exportación organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), por el titular de PromArgentina, Diego Sucalesca, quien aseguró que ya se comercializó la totalidad del contingente previsto.

“Argentina finalmente ha logrado vender, ha cumplido con la cuota. Ya se ha vendido todo el cupo previsto antes de lo que estaba pensado”, afirmó en su exposición.

El dato adquiere relevancia luego de que, en febrero, Argentina y Estados Unidos firmaran un acuerdo comercial que incluyó una ampliación sin precedentes del acceso de la carne nacional al mercado estadounidense.

Hasta entonces, Argentina contaba con un contingente arancelario de 20.000 toneladas anuales . El nuevo esquema incorporó 80.000 toneladas adicionales durante 2026 , llevando el volumen total con acceso preferencial a 100.000 toneladas .

Al anunciar el acuerdo, Cancillería había estimado que la ampliación permitiría incrementar en cerca de u$s800 millones las exportaciones argentinas de carne.

En febrero, Argentina y EEUU habían firmado un acuerdo comercial Mariano Fuchila

Carne argentina: las exportaciones a EEUU ya se habían acelerado

El crecimiento de los envíos había comenzado a observarse durante los primeros meses del año. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones argentinas de carne bovina deshuesada hacia Estados Unidos alcanzaron 21.400 toneladas por u$s175 millones. En paralelo, el Gobierno puso en marcha una estrategia específica para aprovechar la ampliación del mercado estadounidense.

Entre el 27 de abril y el 1° de mayo se realizó la primera Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, con actividades en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. Participaron 15 frigoríficos argentinos y más de 40 importadores estadounidenses, además de representantes de hoteles, restaurantes, distribuidores, empresas de catering y cadenas de supermercados.

La estrategia incluyó rondas de negocios y acciones comerciales para posicionar a la carne argentina en segmentos de mayor valor del mercado norteamericano.

Durante la jornada de este lunes, desde PromArgentina aseguraron que después de esa primera acción comercial se vendieron alrededor de 11.000 toneladas, un volumen que, según destacó el funcionario, equivalía a lo comercializado durante ocho meses del período anterior mencionado en su exposición.

EEUU se convirtió en un mercado estratégico para la carne argentina

La ampliación del cupo representó un cambio de escala para la presencia argentina en Estados Unidos. Al anunciar la medida, Cancillería había calculado que el nuevo acceso podía generar entre u$s600 millones y u$s800 millones adicionales.

Además, Filadelfia se consolidó como uno de los principales puntos de entrada del producto argentino: su puerto canalizaba alrededor del 40% de las exportaciones argentinas de carne bovina hacia Estados Unidos, según datos oficiales difundidos en mayo.

Fuerte crecimiento de las exportaciones de carne

El anuncio se conoce, además, en un año en el que las exportaciones argentinas muestran un fuerte crecimiento. Durante el Día de la Exportación se informó que las ventas externas superaron los u$s58.000 millones entre enero y julio, casi 23% más que un año atrás, mientras las proyecciones presentadas durante la jornada apuntan a superar los u$s103.000 millones en todo 2026.

En ese sentido, según datos oficiales, las exportaciones argentinas de proteínas animales alcanzaron los u$s3.464 millones entre enero y julio de 2026, el monto más elevado de los últimos diez años para ese período. El resultado estuvo acompañado por una mejora generalizada de los distintos complejos cárnicos y por el crecimiento de mercados relevantes como China y Estados Unidos. El crecimiento alcanzó a las carnes bovina, porcina, aviar, caprina, equina y ovina, además de sus subproductos. En términos absolutos, el complejo bovino encabezó la mejora, con una expansión interanual del 37%, mientras que el porcino presentó el mayor incremento porcentual, con un salto del 111%. El complejo ovino, por su parte, avanzó 87%.

Dentro del sector, la carne bovina continuó siendo el principal producto de exportación. Entre enero y julio generó ingresos por u$s2.768 millones, correspondientes a unas 403.100 toneladas peso producto, de acuerdo con datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

En comparación con el mismo período del año pasado, el volumen exportado aumentó 6,7%, mientras que el valor creció 41,8%, una diferencia explicada en buena medida por la mejora de los precios internacionales.

En julio, el precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada alcanzó los u$s7.123 por tonelada, un 27,5% por encima del nivel registrado un año atrás. En mayo había tocado los u$s7.300, el máximo desde el piso de USD 3.740 observado a mediados de 2024.