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15 de septiembre 2026 - 12:14

Ingresos brutos: ya son 31.000 los contribuyentes que accedieron a la devolución exprés en CABA

La AGIP ya acreditó más de $50.000 millones a 31.000 contribuyentes porteños mediante el esquema exprés para la reintegración de Saldos a Favor en Ingresos Brutos.

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La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que ya devolvió más de $50.000 millones a 31.000 contribuyentes de la Ciudad a través de la devolución exprés de Saldos a Favor (SAF) originados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Anteriormente, este trámite demoraba hasta tres meses y requería gestiones presenciales. Ahora, a partir de la actualización de este procedimiento, se resuelve en 48 horas y de forma 100% online.

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Además, se amplió progresivamente el monto máximo para solicitar la devolución: hoy alcanza los $15 millones. "Esto permite que más comercios, PyMEs y trabajadores de la Ciudad puedan recuperar sus saldos de manera rápida y sencilla", aseguró la entidad.

¿Cómo solicitar la devolución?

  1. Ingresar al Portal del Contribuyente de AGIP y seleccionar “Nueva Cuenta Corriente Tributaria”.
  2. En el menú de la izquierda, ingresar a Operaciones → Devolución SAF.
  3. Consultar los montos disponibles.
  4. Ingresar un CBU y confirmar la información.

Compensación de otros impuestos

A esta devolución exprés se sumó la compensación de Saldos a Favor entre impuestos, una herramienta que permite utilizar un SAF originado en Ingresos Brutos para cancelar deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes o del propio IIBB.

Desde su implementación en mayo de 2025 ya se concretaron más de 380.000 operaciones por un monto cercano a los $100.000 millones.

"Es una medida que facilita la regularización de obligaciones y promueve el cumplimiento a través de un trámite exprés y online, desde la Nueva Cuenta Corriente Tributaria del Portal del Contribuyente", explicaron de forma oficial.

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