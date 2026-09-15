Victoria Villarruel y el representante del Vaticano participan de las celebraciones de la Virgen del Milagro en Salta

La vicepresidenta y el religioso Michael Wallace Banach asistieron a la misa central y también estarán en la procesión. Los acompaña el gobernador Gustavo Sáenz.

La vicepresidente Victoria Villarruel y el nuevo nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach , junto al gobernador Gustavo Sáenz , participan en Salta de las celebraciones por la Virgen del Milagro , una de las festividades religiosas más importantes del norte.

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Villarruel arribó a la catedral salteña cerca de las 10 de la mañana en compañía de Sáenz, mandatario cercano a la Casa Rosada, y de autoridades provinciales y municipales, donde asistió a la Misa Estacional del Señor del Milagro.

La ceremonia estuvo fuertemente marcada por las expectativas que genera la visita del papa León XIV al país, quien estará en Buenos Aires y Córdoba entre los días 8 y 11 de noviembre próximos.

Al respecto, Wallace Banach aseguró que "Dios los ama" y que el papa León también. “Esta fiesta es una de las más importantes de la provincia, donde el pueblo que peregrina en Salta año tras año renueva su pacto de fidelidad con los santos patronos”, apuntó el religioso.

Por su parte, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, le agradeció a la vicepresidente y aseguró que "pensó y rezó mucho" por ella, a quien caracterizó por tener una "gran responsabilidad dentro del Estado".

Victoria Villarruel ya visitó dos veces territorio salteño desde que asumió en el Poder Ejecutivo. En febrero de 2024 participó de los actos por el aniversario de la Batalla de Salta. Ese mismo año, estuvo en la actividades vinculadas al aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes.

Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre halla todo su remedio ♥



Hoy los salteños celebramos con solemnidad, fe y devoción el inicio del Triduo en honor a nuestra querida Virgen del Milagro. pic.twitter.com/aDmA3psy0t — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 13, 2026

Desde el inicio de su administración, la titular del Senado se dio a la tarea de recorrer las provincias y colectar fotos con gobernadores. La más reciente había sido San Juan, donde se mostró con Marcelo Orrego, un jefe provincial cercano al Presidente.

Luego, dijo presente en la apertura de la 74ª Exposición Rural de Chivilcoy, junto a productores, representantes del sector agropecuario, industrial, autoridades y vecinos.

Actualmente, el vínculo de Villarruel con Javier Milei está roto. De hecho, la funcionaria no pierde oportunidad para hacer públicas sus críticas al curso de la economía.

En esa ocasión, afirmó: "Necesitamos mejores caminos rurales, puentes, desagües, conectividad, energía y rutas. Tenemos que construir un sistema que incentive a quien produce más, agrega valor y genera empleo".

"Producir más significa ser competitivos, exportar, generar divisas, incorporar tecnología y mejorar los salarios. Estoy convencida de que la Argentina que queremos se construye con producción, salario, trabajo y familia", completó.