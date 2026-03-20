China rechaza sanciones unilaterales luego de que EEUU considere la entrada de petróleo iraní + Seguir en









Desde Pekín instaron a las partes del conflicto en Medio Oriente a detener sus operaciones militares. De qué se trata la medida que comunicó Scott Bessent.

China se opone a la medida de EEUU de levantar restricciones al petróleo iraní.

China volvió a posicionarse en contra de las sanciones unilaterales, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hablara sobre un posible levantamiento de restricciones al petróleo iraní ya en tránsito.

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La medida permitiría la entrada en el mercado de unos 140 millones de barriles de crudo, con el objetivo de aumentar la oferta y frenar el alza de los precios. Esta iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por la administración estadounidense para contener el encarecimiento del combustible en un contexto de bloqueo del estrecho de Ormuz y de interrupciones en el tráfico marítimo en la zona.

La respuesta de China El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, dijo en rueda de prensa que China se opone de forma consistente a este tipo de medidas y expresó su "profunda preocupación" por la tensión persistente por la guerra en Medio Oriente.

china petroleo El vocero instó a las partes implicadas a "detener de inmediato las operaciones militares", evitar una mayor escalada y prevenir que la inestabilidad regional tenga un impacto más amplio en la economía global. Asimismo, subrayó que la seguridad energética es "crucial" para la economía mundial y que todos los países tienen la responsabilidad de garantizar un suministro "estable y fluido" de energía.

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