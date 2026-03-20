Wall Street extiende las bajas aunque el petróleo pierde potencia y anota leves retrocesos + Seguir en









Las bolsas del mundo cierran una nueva semana marcada por la guerra en Medio Oriente y la amenaza de su impacto en los precios internacionales del petróleo.

Israel e Irán lanzaron nuevos ataques mutuos este viernes, lo que mantiene a los mercados en vilo. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en las primeras operaciones de este viernes, prolongando las bajas de la rueda previa. A medida que la guerra en Medio Oriente se prolonga con ataques cruzados entre Irán e Israel, los precios internacionales del petróleo se mantiene por encima de los u$s100 por sexta jornada consecutiva, aunque registran algunos retrocesos en la jornada.

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En este sentido, barril del crudo Brent baja 0,25% hasta los u$s108,65, mientras que en lo que va de la semana los avances son de 5%. Por su parte, el WTI de EEUU avanza 0,2% hasta el u$s95,62 este jornada, mientras que durante que esta semana su valor baja 1%.

Israel e Irán lanzaron nuevos ataques mutuos este viernes, luego de que Teherán atacara ayer una refinería de petróleo israelí y tras la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, a Israel contra nuevos ataques a un yacimiento de gas iraní en alta mar, compartido con Qatar.

Israel atacó Teherán durante las horas, apuntando a la "infraestructura del régimen terrorista iraní", según informó el ejército. Irán lanzó una andanada de misiles contra Israel, lo que activó las sirenas antiaéreas en Tel Aviv.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Las grandes bolsas del mundo registran bajas este viernes. Depositphotos Los futuros de Wall Street adelantan pérdidas En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,91%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,27%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,45% a la baja.

Las acciones con mayores subas son Enphase (+4,08%), DellTech (+4,18%) y ONEOK (+2,6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Super Micro Computer (-27%), The Mosaic Company (-5,4%) y Western Digital (-5,46%). En Europa, el Euro Stoxx baja1,11%. A nivel local, el DAX alemán cae 1,35% y el CAC francés retrocede con 1,06%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,78%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,88%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,24%. Mientras, el Kospi surcoreano subió apenas 0,01% y el Nikkei 225 japonés se desplomó 03,38%.