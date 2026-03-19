El Gobierno negocia acuerdos con China para abrirle un nuevo mercado al agro

La administración de Javier Milei espera que su contraparte china apruebe unos protocolos fitosanitarios clave para el sector de las legumbres. Se apuesta a que sucederá durante el primer semestre y podría incluir una visita oficial a Beijing.

Entre el empresariado del agro existe expectativa respecto a la aprobación de los acuerdos.

El Gobierno está en tratativas para que China apruebe una serie de acuerdos fitosanitarios que le permitan exportar legumbres a la potencia asiática, un sector del agro que viene creciendo con fuerza durante los últimos años. La administración de Javier Milei espera que la novedad ocurra antes de julio y no se descarta la posibilidad de que incluya un viaje oficial a Beijing , el primero desde la asunción del mandatario libertario.

Entre el empresariado del agro existe expectativa respecto a la aprobación de los protocolos. El vicepresidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA) , Jorge Vidal , explicó a Ámbito que "está muy avanzado el tema con el asesor agrícola argentino en Beijing ", y agregó: "Los acuerdos ya estarían casi terminados, falta definir que nos aprueben los protocolos de los fitosanitarios ".

De manera complementaria, el secretario de CLERA , Adrian Poletti , consideró que la aprobación " depende más de los tiempos de China que de otras cosas ".

Actualmente, Argentina solo pueda exportar arvejas a China , luego de que se aprobaran los protocolos fitosanitarios correspondientes y comenzaran las operaciones en abril de 2020 . A pesar de que solo puede despachar esa variedad, representó el 8,7% de las exportaciones totales del sector durante 2025, siendo el mayor receptor de las legumbres junto con Italia , según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) .

En términos de producción, el agro argentino registra un volumen promedio anual cercano a 1 millón de toneladas , según la BCR , que adelantó en un reciente informe que "el ciclo 2025/26 se perfila como récord en términos de producción". De ese total, se destinan 580.000 toneladas al comercio exterior , por un valor de u$s443 millones en 2025.

Legumbres 2.jpg Argentina exporta más de u$s400 millones al año en legumbres. Colegio de Nutricionistas PBA

¿Aprobación con viaje a China incluido?

Fuentes del Gobierno al tanto de las negociaciones se mostraron expectantes de que la aprobación de los protocolos "sea en este año y en el primer semestre". Es mas, en los despachos oficiales deslizaron la posibilidad de que sea necesario un gesto diplomático de por medio: "Son negociaciones que muy probablemente puedan concretarse cuando funcionarios de alto nivel viajen a China".

Sobre este punto, empresarios con fluidos contactos con el país asiático afirmaron a este medio que el viaje a China ya les fue confirmado por la administración de Javier Milei, aunque no pudieron especificar una fecha concreta. Desde Cancillería, sin embargo, mantienen el hermetismo: reconocieron que el viaje está en agenda, pero sin confirmar cuándo sería.

El mes pasado, el canciller Pablo Quirno y su homólogo de China, Wang Yi, mantuvieron una reunión bilateral en el marco de la 62ª Conferencia de Seguridad realizada en Alemania. En aquel entonces, puso de relieve la importancia para la Casa Rosada del vínculo con el gigante asiático, el segundo socio comercial argentino.

“El intercambio ha crecido significativamente bajo la presidencia de Javier Milei”, sostuvo Quirno. Según datos del INDEC, el flujo comercial entre la Argentina y China arrojó en 2025 un saldo negativo de u$s5.652,6 millones, como resultado de exportaciones por u$s12.770,9 millones y u$s18.423,5 millones de importaciones.

Empresarios con la vista en China

La novedad se conoce a pocas semanas del inicio de la Feria de Cantón en China, el evento de su tipo más grande del mundo, y en el que se espera un importante afluente de empresarios argentinos, producto de la apertura importadora que se observó con fuerza a partir del año pasado.

Asimismo, a finales de marzo viajará al país asiático una comitiva de empresarios del sector de hidrocarburos vinculados "a la cadena de valor de PAE" en busca de inversiones y bienes de capital. "Muchas pymes buscan modernización tecnológica", comentó a Ámbito uno de los organizadores del viaje.