Marcha atrás: EEUU podría retirar las sanciones a empresas chinas

La decisión muestra un cierto grado de cooperación renovada entre Washington y Pekín, las mayores economías del mundo, que llevan tiempo enzarzadas en una acalorada guerra comercial y tecnológica.

Es posible que la decisión, que significa que los exportadores estadounidenses ya no tendrán que llevar a cabo una diligencia debida adicional antes de enviar mercancías a las entidades chinas, no sea el preludio de un deshielo más generalizado entre las dos partes.

También se espera que la administración Biden incluya al fabricante chino de chips de memoria YMTC en una lista de control de exportaciones más estricta esta misma semana, según otra fuente familiarizada con el asunto. YMTC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las empresas se añaden a la lista no verificada porque Estados Unidos no puede realizar visitas in situ para determinar si se puede confiar en ellas para recibir exportaciones de tecnología estadounidense confidencial. Tales inspecciones estadounidenses en China requieren la aprobación del Ministerio de Comercio chino.

Según las nuevas normas anunciadas en octubre, si un Gobierno impide a los oficiales estadounidenses realizar inspecciones in situ en empresas de la lista no verificada, Washington puede, al cabo de 60 días, añadirlas a la lista de entidades, lo que implica sanciones mucho más duras.