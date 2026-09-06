Chubut eximió del impuesto inmobiliario a productores ganaderos y prorrogó deudas de 2023 y 2024

La medida regirá durante todo 2026 para establecimientos afectados exclusivamente a la actividad ganadera y ubicados fuera de los tejidos municipales. Los pagos ya realizados este año podrán computarse a cuenta de 2027 y ejercicios posteriores.

Qué pasa en los casos que ya pagaron los impuestos.

La Legislatura de Chubut aprobó una exención del impuesto inmobiliario p ara productores ganaderos durante el período fiscal 2026, en una medida que busca aliviar la carga tributaria sobre una actividad atravesada por dificultades productivas y climáticas.

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La norma alcanza a los establecimientos productivos dedicados directa y exclusivamente a la actividad ganadera , siempre que estén ubicados dentro de la provincia y fuera de los ejidos municipales. Además, contempla una prórroga de los vencimientos correspondientes a 2023 y 2024 para los casos comprendidos dentro del beneficio.

Otro de los puntos centrales es que los pagos que ya hayan sido realizados durante 2026 no se perderán : podrán ser computados a cuenta del impuesto correspondiente a 2027 y, si existiera un saldo remanente, también aplicarse a períodos fiscales posteriores.

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo provincial y aprobada durante la sesión ordinaria de la Legislatura. La aplicación de la norma quedará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) .

La exención está dirigida a inmuebles afectados exclusivamente a la actividad ganadera y ubicados fuera de los ejidos municipales. El diputado Leonardo Bowman, de Despierta Chubut, explicó que el beneficio apunta especialmente a pequeños y medianos productores del interior provincial y aclaró que no alcanza automáticamente a todos los establecimientos registrados, ya que será necesario acreditar el uso exclusivo del inmueble para la actividad ganadera.

Según datos del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, en la provincia existen alrededor de 8.600 productores registrados con actividad.

Desde el oficialismo provincial también señalaron que, sobre un universo de aproximadamente 8.000 establecimientos, cerca del 90% corresponde a pequeños y medianos productores.

La norma invita además a los municipios a adherir al esquema, con el objetivo de ampliar el alcance del beneficio hacia establecimientos ubicados dentro de jurisdicciones municipales.

En la provincia existen alrededor de 8.600 productores registrados con actividad.

Una medida para aliviar la situación del sector

La fundamentación del proyecto sostiene que la decisión busca dar continuidad a una política de acompañamiento a la actividad ganadera y preservar la viabilidad de explotaciones que cumplen un rol económico y territorial relevante en buena parte del interior provincial.

El sector viene atravesando distintas contingencias que afectaron tanto la producción como la rentabilidad. Entre ellas se mencionaron sequías, incendios, nevadas, problemas sanitarios como la sarna, presencia de tucura y efectos derivados de la ceniza volcánica.

En ese contexto, la exención busca reducir una parte de los costos fijos que afrontan los establecimientos y dar mayor margen financiero a los productores durante 2026.

La medida se suma a otros programas provinciales vinculados al sostenimiento de la producción ovina y caprina, entre ellos ProLana y Mohair, que continúan vigentes.

Cómo funcionará la exención

La ley establece que los productores alcanzados quedarán exentos del pago del impuesto inmobiliario correspondiente al ejercicio 2026.

A su vez, dispone la prórroga de los vencimientos pendientes de 2023 y 2024, lo que permite diferir obligaciones acumuladas de ejercicios anteriores. Para quienes ya hayan pagado total o parcialmente el impuesto de este año, el esquema contempla que esos montos se conviertan en un crédito fiscal aplicable primero al período 2027 y, de quedar saldo, a ejercicios posteriores.