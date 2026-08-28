Jubilados de PAMI de una localidad de Chubut ya pueden pedir una ayuda mensual de $100.000: quiénes acceden y cómo anotarse

Una iniciativa de un municipio chubutense otorgará una tarjeta de $100.000 mensuales para gastos de salud. Quiénes pueden solicitarla y qué documentación presentar.

La Tarjeta de Cuidado Integral busca acompañar a adultos mayores en situación de vulnerabilidad con un aporte mensual para gastos de salud.

Los jubilados y pensionados de PAMI de una localidad de Chubut ya pueden solicitar una nueva ayuda económica destinada a cubrir gastos relacionados con el cuidado de la salud. El beneficio contempla un acompañamiento mensual de $100.000 mediante una tarjeta.

La iniciativa fue presentada por la Municipalidad de Trelew y está dirigida a personas mayores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y tienen dificultades para afrontar el costo de medicamentos, insumos médicos y otros elementos necesarios para su atención .

La inscripción comenzó el 24 de agosto y se extenderá hasta el 31 de agosto . Los interesados deberán presentar una declaración jurada junto con la documentación solicitada para que luego se realice una evaluación de cada caso.

El programa está destinado a personas mayores de 75 años que tengan un ingreso mensual de hasta $800.000 . El objetivo es priorizar a quienes se encuentran en una situación económica más complicada y necesitan asistencia para afrontar gastos vinculados a la salud.

Dentro de ese grupo, tendrán prioridad las personas que viven solas o no cuentan con una red de apoyo , quienes tienen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y aquellos que pueden acreditar una enfermedad crónica. También se tendrá especialmente en cuenta a quienes destinan una parte importante de sus ingresos a medicamentos e insumos.

La ayuda forma parte de la Tarjeta de Cuidado Integral para personas mayores. En total, el programa prevé entregar 500 tarjetas, con una primera tanda de 100 beneficiarios y otras 400 entregas posteriores.

Cómo anotarse y qué documentación presentar

Los interesados deben acercarse a los centros de jubilados, centros de día de adultos mayores y asociaciones vecinales que participan de la iniciativa. Allí podrán presentar la declaración jurada y la documentación necesaria para comenzar el trámite.

Entre los papeles requeridos figuran una fotocopia del DNI y del último recibo de jubilación o pensión. Si el domicilio real de la persona no coincide con el que aparece en el documento, también deberá presentar el correspondiente certificado de domicilio.

Las instituciones participantes entregarán la primera tanda de documentación el 31 de agosto, entre las 8:15 y las 13:45, en las oficinas del Programa de Adultos Mayores, ubicadas en Mitre y Chile. La segunda recepción está prevista para el 9 de septiembre.

Qué pasa después de presentar los papeles

La entrega de la documentación no significa que el beneficio quede aprobado de manera automática. Una vez recibidas las solicitudes, cada caso será derivado al área de Estadística y Encuestas para realizar un relevamiento socioeconómico.

El procedimiento contempla una visita al domicilio de los postulantes. Durante esa instancia, los equipos municipales podrán solicitar información adicional para conocer la situación de cada persona y determinar si cumple con las condiciones establecidas para recibir la tarjeta.

Según explicó el Programa de Adultos Mayores, también podrían solicitarse certificados médicos, recetas, CUD o comprobantes de domicilio, dependiendo de las características de cada caso. La información obtenida será posteriormente enviada al Ministerio de Familia, que estará a cargo de emitir las tarjetas.

Cuándo se entregarán las primeras tarjetas

La Municipalidad de Trelew prevé entregar las primeras 100 tarjetas hasta el 30 de septiembre. La segunda etapa contempla otras 400 y tiene como fecha límite prevista el 31 de octubre.

El beneficio tendrá un valor de $100.000 mensuales y estará orientado específicamente a la compra de medicamentos, insumos médicos y otros productos relacionados con el cuidado de la salud de los adultos mayores.

Para realizar consultas sobre el programa y conocer los detalles de la inscripción, los interesados pueden comunicarse con el Programa de Adultos Mayores al 2804002006. La iniciativa, según informó Diario Jornada, busca concentrar la asistencia en quienes presentan mayores dificultades económicas y necesitan un respaldo adicional para sostener sus tratamientos y cuidados.