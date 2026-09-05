Continúa la reducción del déficit comercial con Brasil: en agosto cayó un 38% interanual + Agregar ámbito en









La disminución de importaciones nacionales y la detención de la actividad en el rubro de autos y autopartes explica la cifra.

Las características del comercio con Brasil continúan variando.

Es un momento especial en la relación entre la Argentina y su principal socio comercial, Brasil. Envuelto en un proceso electoral, el país vecino advierte sobre la intervención proselitista del presidente Javier Milei, lo que tensó el vínculo diplomático y provocó una visita de un grupo de diputados en una misión diplomática. Sin embargo, los cambios también se están produjendo en la situación comercial.

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El último registro mostró que el déficit comercial con Brasil alcanzó los u$s380 millones en agosto de este año, una cifra 38% menor a los u$s613 millones que representaba en el mismo mes del 2025. Se trata de una diferencia de u$s233 millones, explicado principalmente por un retroceso de importaciones de hasta u$s1.479 millones (un 10% interanual), según lo expuesto por la consultora Abeceb.

En julio la caída interanual había sido del 53,1%, dado que el déficit había llegado a los u$s262 millones, con un crecimiento de las exportaciones del 4,6% -hasta los u$s1.153 millones- y un retroceso de las importaciones -de u$s1.416 millones-. Aún así, Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina, concentrando en torno al 14% de las ventas externas nacionales y un 23% de las compras al extranjero.

Comercio bilateral con brasil hasta junio 2026 Caída del déficit con Brasil: el impacto de la industria automotriz El comercio en la industria automotriz explicó el grueso de este mejor resultado para Argentina. Por un lado, un informe de la consultora Abeceb detalló que, las suma de las compras de vehículos para el transporte de pasajeros, vehículos para el transporte de mercancías, vehículos de carretera y autopartes, totalizó unos u$s176 millones menos que hace un año: u$s554 millones contra u$s730 millones.

Uno de los principales rubros afectados fue el de vehículos para pasajeros, con una caída del 25,6% (u$s267,4 millones), cifra similar al de autopartes y accesorios (25,5%). Un crecimiento de patentamiento interno en Brasil también explicó la reducción de las ventas externas, lo que también repercutió en la suba de un 44,3% (u$s313,5 millones) de exportaciones argentinas de pick ups medianas, en el rubro de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales.

La menor adquisición de autos brasileños fue compensada parcialmente por las mayor importación de energía eléctrica, carne bovina, productos químicos, mineral de hierro y fertilizantes.

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