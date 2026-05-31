Cancillería difundió una guía clave para argentinos que viajen al Mundial 2026

El informe incluye requisitos, seguridad, asistencia consular y consejos para evitar problemas durante la estadía en el exterior.

La Cancillería Argentina lanzó un informe detallado con requisitos, seguridad, asistencia consular y consejos para evitar problemas durante el Mundial 2026.

La Cancillería Argentina presentó un informe con recomendaciones e información para los argentinos que viajen al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 . La guía abarca documentación, seguridad, emergencias y alojamiento, con pautas clave para quienes asistirán al evento.

La misma incluye información sobre documentación, asistencia consular, seguridad, alojamiento y emergencias , entre otros conceptos de alta importancia a la hora de pasar tantos días en el extranjero.

Con documentos en formato PDF de amplia extensión, la guía cuenta con informes generales de los tres países que alojarán el próximo Mundial, así como distintas pormenorizaciones en las ciudades estadounidenses donde se disputará la competencia.

A 11 días del comienzo de la Copa del Mundo , en la que la Selección argentina defenderá el título conseguido en Qatar 2022, y ante la expectativa de una gran cantidad de hinchas que viajarán a alentar al equipo, la Cancillería elaboró una guía extensa para asistir a los argentinos durante su estadía.

Entre los contenidos, se detalla un listado de requisitos para viajar, qué hacer en caso de emergencia, códigos de conducta y recomendaciones para evitar estafas al contratar alojamiento o vehículos.

En el caso de Estados Unidos, donde la Selección jugará sus partidos de fase de grupos y eventuales cruces eliminatorios, se exige contar con pasaporte vigente, visa estadounidense, pasajes de ida y vuelta y comprobantes de solvencia económica. Además, se recomienda disponer de seguro médico amplio y utilizar tarjetas de crédito o débito.

En situaciones de emergencia, el informe indica llamar al 911 en caso de riesgo de vida, acudir a centros “Urgent Care” para afecciones leves y advierte que no siempre es posible obtener medicamentos sin receta médica válida en el país.

Sobre el alojamiento, se aconseja conservar los comprobantes y evitar estafas mediante tres medidas: no pagar por transferencia directa, usar medios seguros como PayPal y evitar envíos de dinero a terceros.

Selección Argentina La Selección argentina defenderá el título conseguido en Qatar 2022. Imagen: AFA Oficial

En cuanto al transporte, la guía aclara que se puede conducir en Estados Unidos con licencia argentina vigente, aunque recomienda tramitar el Permiso Internacional de Conducir. También advierte que cada estado tiene sus propias normativas.

Respecto a la seguridad, se subraya que los controles son estrictos, que está prohibido consumir alcohol en la vía pública o dentro de vehículos y que la edad mínima para beber es de 21 años. Además, se recomienda evitar conflictos, ya que la portación de armas es legal bajo ciertas condiciones.

Por último, el informe advierte que las entradas a los partidos deben presentarse en formato digital desde el celular y que adquirir tickets por vías no oficiales puede invalidar el acceso. También recomienda llegar con anticipación a los estadios, verificar horarios y conocer los protocolos de seguridad antes de cada encuentro.