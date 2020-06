Combustibles: en CABA se vendió 59% menos de naftas y gasoil que antes de la pandemia

“Si bien continuamos en una situación crítica, somos pymes y tenemos los mismos inconvenientes del sector. Hay indicios de recuperación durante mayo. Hubo un crecimiento del volumen vendido del 49,5%, pero sigue a la mitad de febrero, el último mes de ventas plenas” (antes de la pandemia), sostuvo el presidente de Cecha, Gabriel Bornoroni, durante la presentación virtual de los datos de mayo.

Combustibles Ventas Mayo 2020 Recuperación Pandemia Covid-19.jpg Las cuatro variedades de combustibles mostraron signos positivos en la comparación de abril a mayo: el Gasoil 2 creció 9,4%; el Gasoil 3, un 22,3%, la nafta Súper, un 46,3%, y las naftas Premium, un 61,6%.

“Las pymes vimos caer nuestros ingresos, muchos de nosotros sacamos créditos o consumimos ahorros para pagar salarios. Estamos haciendo un gran sacrificio”, agregó el empresario cordobés.

“El gasoil, que nos mantenía a flote, sigue 20% abajo, y en conjunto da 35% menos en el mes. En tanto que en abril la ciudad de Buenos Aires se registró un 74% de facturación menos que en febrero y con una perspectiva de endurecimiento de las situaciones”, explicó el titular de Fecac. En mayo la baja de la facturación frente a febrero en CABA fue del 59%.

En Chaco rige desde hace 10 días la limitación a la venta de combustibles para minimizar la circulación de personas y así, los contagios. Pero en la primera semana de vigencia, los casos positivos pasaron de 255 (semana del 8 al 14 de junio) a 274 (del 15 al 21 de junio). Desde Cecha descartan la efectividad de una decisión similar en el AMBA.

“Si bien acompañados todas medida que el gobierno realiza en medio de la pandemia, suprimir o limitar la venta de combustibles por una incapacidad para controlar la circulación no es una medida práctica o normal que se debe tomar. Se deben tomar otro tipo de medidas, como mayores controles. No creo que dé resultados positivos. Pone al estacionero en un rol de poder policía que no tiene y para el cual no está preparado. No será una medida efectiva”, replicó Bornoroni.

Venta de combustibles en mayo (comparación anual)

En mayo el volumen de ventas de combustibles líquidos (naftas y gasoil) en los canales minoristas cayó 34,5% interanual.

Combustibles Ventas Mayo ANUAL 2020 Pandemia Covid-19.jpg Las naftas bajaron 50,1% (49% la súper y 53,6% la premium), mientras que el gasoil descendió 21,2% en un año: 15,2% el gasoil grado 2 y 37,7% el grado 3.

Los precios en las estaciones de servicio subieron un promedio de 28% en mayo: la nafta súper se incrementó 28% y la Premium 28,1%, en tanto que los gasoil común y Premium treparon 27,1%.

Ante la consulta de Ámbito sobre la necesidad de un aumento de precios para equipar las pérdidas, Bornoroni respondió: “Necesitamos que el precio del combustible tenga la misma variación que la inflación. Tener congelado una parte y que el resto siga el ritmo inflacionario, hay que tener en cuenta los gastos que tenemos, el equipo de trabajo, y tuvimos paritarias muy superiores a lo que fue la inflación. No queremos un aumento, pero sí que siga el ritmo de la inflación para hacer frente a nuestros gastos”.

El interior del país impulsa la recuperación (comparación a febrero)

La caída total de despachos de naftas y gasoil (juntas) de febrero a mayo fue del 35,3%. El mes pasado hubo un alza del 23,3% mensual, con 981.491 m3 vendidos. En abril habían sido despachados 795.783 m3, en marzo 1.134.257 m3, y en febrero 1.517.799.

A nivel nacional, solo las ventas de naftas cayeron 67,5% de febrero a abril, en el primer mes completo de aislamiento obligatorio. Desde el inicio de la pandemia hasta abril la nafta Premium cayó 73,6% y la Súper 65%, mientras que el Gasoil grado 2 cayó 17,8% y el Gasoil grado 3 un 52,1%. “Lo que vemos de movimiento de tránsito, no se traduce en más ventas”, consideró Bornoroni.

En CABA las pérdidas por la pandemia llegan al 79,9% frente a febrero y apenas se recuperó un 21,1% en mayo pasado, con 58,3% de aumento en las cantidades comercializadas. En total, el atraso en la comercialización se ubica en 58%.

“Este es el impacto del Covid-19”, dijo el economista Gastón Utrera, asesor de Cecha y director de la consultora Economics Trends. "En el caso del gasoil la caída fue menor porque está asociado a la actividad económica, la producción agropecuaria y la logística, vinculada a la industria alimenticia, principalmente”, señaló el especialista. Utrera remarcó que “tenemos números de inicio de una recuperación”, aunque la cuarentena más estricta en el AMBA “es una mala noticia para el expendio de combustibles”.

Al analizar los niveles de facturación, se detectó que en abril las estaciones de servicio facturaron $42.346 millones menos que en febrero pasado, aunque mayo marcó una suba de 24% hasta sumar $10.759 millones. “Se recuperó un 25% el volumen facturado. La mala noticia es que falta recuperar el otro 75%, que son unos $31.587 millones”, comentaron desde la entidad.

En un contexto de menos facturación y suba de gastos, Bornoroni reveló que mantienen diálogo con el Gobierno nacional y los sindicatos para sostener la actividad. “Solicitamos el ingreso del aguinaldo al ATP y seguimos dialogando con los gremios para dar estabilidad de los trabajadores”, indicó el presidente de Cecha. Los estacioneros ya anticiparon que pagarán el medio aguinaldo de junio en cuotas. “Por suerte, no hubo cierres de estaciones ni despidos. Son más de 70.000 familiares, seguimos cuidándonos y cuidando a los empleados”, destacó Bornoroni.