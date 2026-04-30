El Gobierno volvió a postergar parte del aumento de impuestos a los combustibles y definió subas parciales en mayo

La medida, publicada en el Boletín Oficial, fija incrementos acotados para naftas y gasoil y difiere ajustes pendientes hasta junio.

El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los aumentos en los impuestos a los combustibles , al tiempo que definió subas acotadas para mayo , según el decreto 302/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial. El incremento será de 0,5% en el mes.

La norma modifica el esquema vigente y establece que, para las operaciones entre el 1 y el 31 de mayo, se aplicarán incrementos en los tributos sobre naftas y gasoil. En el caso de las naftas, el ajuste será de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, las subas serán de $9,269, con un adicional diferencial de $5,019, y de $1,056 en el tributo ambiental.

Al mismo tiempo, el decreto dispone que los incrementos remanentes de los impuestos, correspondientes a actualizaciones de 2024 y 2025, se postergan hasta el 1 de junio de 2026 , extendiendo el esquema de diferimientos que el Ejecutivo viene aplicando.

La actualización de estos tributos está prevista en la Ley 23.966 y se calcula en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , organismo que depende del Ministerio de Economía .

En ese marco, la normativa recuerda que la actualización trimestral de los montos está a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la ex AFIP, y que debe aplicar las variaciones del IPC.

El Ejecutivo justificó la decisión al señalar que busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, por lo que consideró necesario seguir administrando el impacto de estos impuestos sobre los precios de los combustibles.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, y entrará en vigencia desde el 1 de mayo.