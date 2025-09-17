Cómo ahorrar $3.000 en tu próxima carga de tarjeta SUBE con un simple paso

Esta billetera virtual ofrece un descuento para ahorrar en el pago de viajes en trasporte público. Descubrí cómo acceder

La billetera del Banco Ciudad, Buepp, ofrece descuentos mensuales para viajar en subte y colectivo.

Muchas billeteras virtuales ofrecen distintos descuentos para recargar la Tarjeta SUBE o directamente, abonar el transporte público . Un caso como este es el de Buepp , la billetera virtual del Banco Ciudad , que ofrece una promoción para ahorrar $3.000 mensualmente en el abono de subtes, trenes y colectivos.

Además de la utilidad mencionada, los usuarios de esta aplicación también podrán recargar saldo en el celular, así como pagar impuestos y expensas . No es necesario ser cliente del Ciudad para utilizarla, pero es fundamental registrar una cuenta , para la que habrá que validar la identidad .

Durante el mes de septiembre, los usuarios de esta billetera virtual podrán aprovechar un 50% de descuento en la recarga de la Tarjeta SUBE todos los días. El tope de reintegro es de $3.000 por mes y por cliente, pero solo es aplicable al pagar con el dinero en cuenta visualizado en la app.

Además del descuento en recarga de la Tarjeta SUBE, los usuarios e Buepp podrán disfrutar de los siguientes beneficios este mes:

Subtes: 100% de descuento todos los días con tope de $10.000 mensual .Aplicable pagando con Visa a través del celular sin contacto (NFC).

Combustible: 10% de descuento en estaciones YPF, Shell y Axion todos los domingos con tope de reintegro de $10.000.

Desayunos: 30% de descuento todos los sábados y domingos de 7:00 a 12:00 con tope de reintegro de $5.000.

Cines: 50% de descuento todos los sábados con tope de reintegro de $10.000.

Carnicerías Res: 30% de descuento todos los sábados y domingos con tope de reintegro de $6.000.

McDonald’s: 20% de descuento todos los días con tope de reintegro de $10.000.

Farmacity: 20% de descuento todos los miércoles con tope de reintegro de $5.000.