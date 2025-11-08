El dólar blue bajó $20 y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 8 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 7 de noviembre
-
El dólar blue sufrió su segundo descenso semanal seguido y cerró a más de $100 de su récord
En la semana, el billete paralelo cedió $30 y la brecha es nula, ya que el tipo de cambio oficial cerró al mismo valor.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, sábado 8 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $37 y cerró en $1.415 para la venta.
Valor del CCL hoy, sábado 8 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.474,01 y la brecha con el dólar oficial es de 4,2%.
Valor del dólar MEP hoy, sábado 8 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.454,69 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 8 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,5.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 8 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,75, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 8 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s103.265, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario