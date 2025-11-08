Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 8 de noviembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó $20 y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

En la semana, el billete paralelo cedió $30 y la brecha es nula, ya que el tipo de cambio oficial cerró al mismo valor.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió $37 y cerró en $1.415 para la venta .

El dólar CCL cotiza a $1.474,01 y la brecha con el dólar oficial es de 4,2%.

El dólar MEP cotiza a $1.454,69 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 8 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,5.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 8 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,75, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 8 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s103.265, según Binance.