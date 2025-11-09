Después de 17 años, Bolivia retomó su relación diplomática con EEUU

El flamante presidente, Rodrigo Paz, destacó que esta medida "significa un paso más" en su intención de "abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia".

Después de casi 20 años, tras la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz, Bolivia retomó sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que estaban rotas desde 2008. El restablecimiento del vínculo fue anunciado este sábado por el propio mandatario y el subsecretario de Estado estadounidense, Cristopher Landau .

El flamante presidente de centroderecha sostuvo: "Vamos a establecer esas relaciones", dijo junto al representante del gobierno de Donald Trump, quien precisó que se reanudarán "a nivel de embajadores, como siempre debería de ser".

17 años atrás, el entonces presidente de Bolivia Evo Morales expulsó al representante diplomático de Estados Unidos al acusarlo de haber complotado con la derecha. Como consecuencia de esta decisión, Washington respondió con la misma medida.

"Vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador como siempre debería ser", dijo el subsecretario estadounidense, quien habló con la prensa junto a Paz tras su asunción en la capital boliviana.

A su vez, Landau destacó que Paz "ha expresado su interés en sostener una buena relación con EEUU" y que "de forma recíproca" su país quiere " establecer una buena relación con este nuevo Gobierno de Bolivia ".

Rodrigo Paz celebró el vínculo diplomático con EEUU para "abrir Bolivia al mundo"

Por su parte, el nuevo presidente resaltó que la presencia del funcionario estadounidense "significa un paso más" en su intención de "abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia". "Es un paso importante y espero que podamos anunciar embajadores muy pronto”, celebró.

Paz sostuvo que "toda relación" exterior, con Estados Unidos y otros países, se establecerá "bajo el paraguas de la democracia, del desarrollo y de los conceptos y valores de orden humano".

El mandatario boliviano viajó la semana pasada a Washington para hacer gestiones ante los organismos multilaterales que tienen sede allí con miras a asegurar la provisión de combustibles y de dólares en la economía boliviana, además de reunirse con representantes de la administración Trump.