Buepp suma pagos sin contacto con tecnología NFC: cómo pagar en subtes, colectivos y supermercados con hasta 100% de descuento

Con la billetera virtual del Banco Ciudad podés recargar la SUBE y acceder a reintegros exclusivos que te permiten ahorrar hasta $25.000 por mes.

Pagar el pasaje de colectivo, el viaje en subte o las compras del supermercado ya no requiere dinero en efectivo o llevar las tarjetas bancarias físicas. Desde hace algunos años, las billeteras virtuales se convirtieron en parte del día a día de millones de personas en Argentina, y ahora el Banco Ciudad apuesta a dar un paso más con Buepp , su app oficial.

La plataforma digital incorporó la tecnología NFC (Near Field Communication), que permite abonar sin contacto (contactless), y solo basta con acercar el celular a la terminal de cobro. Esta novedad agiliza las operaciones y también trae beneficios exclusivos para quienes deseen probarla: desde boletos gratis en transporte público hasta descuentos imperdibles en las cadenas más populares.

La tecnología NFC es parte de una comunicación inalámbrica que permite el intercambio de datos entre dos dispositivos a corta distancia mediante su acercamiento. De esta manera, nos permite transformar el teléfono en una billetera digital que reemplaza el uso de tarjetas físicas .

En el caso de Buepp, solo tenés que configurar la app en tu dispositivo, activar la función y elegirla como predeterminada para pagos sin contacto. Una vez hecho este paso inicial, el proceso es muy sencillo: al momento de abonar, acercá el celular a la terminal compatible y la transacción se aprueba al instante. Una experiencia de pago ágil, práctica y segura .

Buepp: viajes en colectivos y subtes gratis

Uno de los puntos más atractivos de la nueva funcionalidad son los beneficios en transporte. Con Buepp, los viajes en subte pueden salir completamente gratis, ya que la app cubre el 100% del costo en las estaciones de la red porteña. Además, la plataforma informa en tiempo real el estado de todas las líneas.

Lo mismo sucede con colectivos seleccionados, en especial aquellos que cuentan con las nuevas terminales habilitadas para el pago con NFC, y con los modernos buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires (Ebus) que conectan Retiro con Parque Lezama.

Además, la billetera virtual permite cargar la SUBE con reintegros del 50% todos los días, con un tope de reintegro mensual de $3000 por usuario. Estas promociones ofrecen un límite de hasta $10.000 de ahorro por tarjeta, utilizando Visa Débito o Crédito a través de Buepp desde celulares Android con NFC.

subte linea D plaza italia Wikipedia

Cómo pagar con Buepp y tener descuentos

La billetera virtual del Banco Ciudad también apunta a convertirse en una aliada para las compras diarias. Entre los beneficios más destacados se encuentran los descuentos en las grandes cadenas. Por ejemplo, pagando con Buepp en McDonald's podés acceder a un 20% de descuento todos los días, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta. En Farmacity, por su parte, se replica los miércoles, también con un 20% y un límite de $5.000 al mes.

Estos reintegros se acreditan en un plazo máximo de 20 días hábiles y pueden visualizarse tanto en la caja de ahorro como en los resúmenes de tarjeta de crédito. En total, un usuario puede ahorrar hasta $25.000 combinando las distintas promociones, siempre que pague con NFC a través de la app.

Para lograrlo, solo tenés que ingresar a Buepp y seleccionar la opción “Contactless”. Luego, activá la tarjeta y la función NFC del teléfono. Con esa configuración lista, el celular se convierte en el método para pagar acercándolo a la terminal.