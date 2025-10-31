ARCA no podrá controlar las transferencias en esta billetera virtual en noviembre 2025







El organismo implementó distintos cambios en el informe de movimientos obligatorio, pero una entidad no está sujeta a ellos.

ARCA establece límites de dinero para los movimientos en billeteras virtuales. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) controla las transferencias bancarias y transacciones realizadas con billeteras virtuales para prevenir evasiones fiscales y verificar que sean lícitas. Sin embargo, una de estas entidades no está sujeta a las revisiones del organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al mismo tiempo, ARCA anunció cambios en el sistema de reporte de operaciones. De esta manera, se amplió la cantidad de transacciones que las entidades financieras y billeteras digitales deben informar en caso de sobrepasar los límites de transferencia establecidos.

ARCA ARCA: cambios en el sistema de reporte de operaciones Gracias a los nuevos cambios, los bancos y billeteras cuentan con criterios más claros acerca de qué movimientos se deben informar. Es por ello que se recomienda conservar la documentación respaldatoria, que verifique que los movimientos sean legítimos, como comprobantes y los orígenes de los mismos.

A partir de la nueva normativa, los límites de transferencia por los que ARCA podrá investigar a un contribuyente son $50.000.000 ,en el caso de personas humanas, y $30.000.000, para personas jurídicas, ya sea en un período específico o como saldo mensual final. En este último caso, también se deberán tener en cuenta los importes positivos y negativos.

paypal investiga.jpg PayPal, la billetera que ARCA no podrá controlar La billetera electrónica proveniente de Estados Unidos, PayPal, es de las pocas entidades en las que ARCA no puede hacer un seguimiento directo. Esto se debe a que no cuenta con sede en Argentina ni tiene convenio de intercambio de información con el organismo. Sin embargo, es importante aclarar que en caso de transferir desde esta billetera a una local, la agencia sí podrá observar el movimiento.