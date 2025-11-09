Tensión: el video del cruce entre Javier Milei y Gabriel Boric en la asunción presidencial de Rodrigo Paz en Bolivia







El presidente de Chile tuvo una dura reacción al cruzarse con su par argentino durante la asunción de Rodrigo Paz Pereira. El momento se volvió viral y explotaron las redes con comentarios.

Javier Milei y Gabriel Boric protagonizaron un breve e incómodo encuentro durante la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia.

Durante la asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, el presidente argentino Javier Milei protagonizó un tenso cruce con su par chileno, Gabriel Boric, quien optó por no levantarse para saludarlo cuando el libertario estrechaba las manos de los mandatarios presentes. El gesto frío quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio tuvo lugar en el Parlamento boliviano. Milei saludaba uno a uno a los presidentes asistentes, pero al llegar al lugar donde estaba Boric, el mandatario chileno se mantuvo sentado y sólo extendió la mano, sin incorporarse. La distancia entre ambos quedó expuesta y generó una ola de comentarios y análisis en redes sociales.

Saludo Milei Boric El presidente chileno optó por no levantarse al momento de saludar a su par argentino, en una escena que rápidamente se viralizó. X: @ClintJoselito La tensión tiene antecedentes. En 2021, tras la victoria electoral de Boric, Milei había calificado su triunfo como “espantoso”. Años después, el chileno devolvió las críticas durante un discurso en el que respondió a los dichos del ministro argentino Luis Caputo, quien lo había tildado de “comunista”. “Le quiero decir al señor presidente Javier Milei que yo soy presidente de Chile, y la Argentina para mí y para todos nuestros compatriotas es un país hermano (...) Los presidentes pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan”, declaró entonces Boric.

Los cruces continuaron en 2024, cuando Boric refutó el discurso de Milei en el G20, defendiendo el rol del Estado frente a las desigualdades y cuestionando el neoliberalismo. Pese a sus diferencias, el mandatario chileno asistió a la asunción de Milei en diciembre de 2023, aunque desde entonces no hubo reuniones bilaterales.

gabriel boric javier milei (1) El cruce entre ambos mandatarios reflejó una relación marcada por declaraciones cruzadas y posturas opuestas. Un viaje con alto contenido político La presencia de Milei en Bolivia se dio en un contexto regional de cambio: la llegada de Paz Pereira puso fin a dos décadas de gobiernos de un mismo signo político. Tras la ceremonia, el presidente argentino se reunió brevemente con su par boliviano y le expresó su respaldo: “Yo sé lo que estás recibiendo... en lo que creas que podamos ayudarte, a la orden”, le dijo.

El viaje cerró una intensa semana internacional para Milei, que incluyó su paso por el America Business Forum en Miami y una visita espiritual a Nueva York. En suelo boliviano, su agenda se limitó al acto de traspaso y a la breve reunión con el nuevo mandatario, antes de regresar a Buenos Aires.