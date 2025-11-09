Las exportaciones agroindustriales tuvieron el mejor septiembre en cuatro años







Las ventas externas del agro alcanzaron u$s4.930 millones en septiembre, el mejor resultado para ese mes desde 2021. El crecimiento se apoyó en fuertes subas de trigo, girasol y soja.

Las ventas externas de la agroindustria sumaron u$s38.054 millones

El sector agroindustrial argentino cerró septiembre de 2025 con un desempeño excepcional, logrando cifras que no se veían desde hacía cuatro años. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, las exportaciones del mes alcanzaron los u$s4.930 millones y 9,7 millones de toneladas, consolidando un salto interanual del 21% en valor y del 14% en volumen.

El repunte de septiembre resultó determinante para fortalecer el balance anual. Entre enero y septiembre, las ventas externas de la agroindustria sumaron u$s38.054 millones, con un incremento del 10% en volumen y del 6% en valor frente al mismo período de 2024. La mayor diversificación productiva y la reducción de retenciones para algunos cultivos figuraron entre los factores que explican el crecimiento.

Los complejos que impulsaron el récord Detrás del salto exportador se ubicaron varios complejos productivos con subas sobresalientes en el mes:

Trigo: aumento del 268% en valor (u$s219 millones) y 306% en volumen (933.218 tn).

Girasol: +128% en valor (u$s228,5 millones) y +88% en volumen (355.408 tn).

Tabaco: +65% en valor y +59% en volumen.

Lácteos: +60% en valor (u$s158,4 millones) y +46% en volumen.

Soja: +47% en valor (u$s2.359 millones) y +60% en volumen (5,54 millones de tn).

Frutas de carozo: +50% en valor y +15% en volumen. retenciones campo agro El repunte de septiembre resultó determinante para fortalecer el balance anual. Depositphotos Una matriz exportadora más diversa Más allá de los complejos de mayor peso, en el acumulado anual la agroindustria mostró un avance notable de productos no tradicionales. Entre enero y septiembre, los mayores saltos en volumen correspondieron a:

Aceite esencial de naranja (+355%),

Preparaciones de durazno (+264%),

Porotos vigna y mungo desvainados (+217%),

Vermut (+157%),

Alimentos balanceados (+123%),

Semillas de girasol (+100%),

Panificados (+97%). A la diversificación se suma la expansión de mercados. Países de África y Europa encabezaron los mayores incrementos de demanda: Angola (+578%), Iraq (+314%), Ghana (+214%), Grecia (+151%) y Egipto (+131%).

