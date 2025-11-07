Dólar: en cuánto terminará 2025 y cuánto subirá en 2026, según los gurúes de la city







El BCRA publicó el REM de octubre, realizado luego de las elecciones. Mientras Milei ratifica la continuidad de las bandas, las expectativas privadas parecen ir en el mismo sentido.

El mercado redujo sus expectativas de aumento en el precio del dólar. Gentileza: upsiderisks

El sector privado redujo sus expectativas de devaluación tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales. Los gurúes de la city esperan que el dólar oficial se mantenga dentro de las bandas y para 2026 proyectan un incremento muy similar al de la inflación.

Así lo reflejaron las estimaciones de 42 consultoras, centros de investigación y entidades financieras que participaron del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA). El mismo fue realizado entre el 29 y el 31 de octubre pasado, días después de los comicios que dieron como gran ganador a La Libertad Avanza.

La mediana de las proyecciones ubicaron al tipo de cambio mayorista en la zona de los $1.500 hacia fin de año y avizoran una tendencia decreciente en las variaciones mensuales del "billete verde". Vale recordar que esta semana el presidente Javier Milei aseguró que las bandas seguirán vigentes hasta 2027.

En ese marco, los privados esperan que el dólar suba 16,3% en 2026, incluso por debajo de la inflación estimada para el mismo período (18,7%). Para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) los participantes del REM incrementaron su cálculo para octubre, pero mejoraron sus cálculos a futuro.

El dólar oficial cayó en la semana y cedieron los futuros Este viernes el tipo de cambio oficial cerró a $1.415, por lo cual finalizó 2,1% por debajo del cierre de la semana pasada y acumuló cuatro ruedas sin alzas.

Los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta 2,2%. El mercado "pricea" un valor de $1.475 para fin de año. Sin embargo, desde Max Capital señalaron que las bandas cambiarias continúan siendo el principal punto de preocupación entre los inversores, ante el riesgo de eventuales intervenciones en el techo, cuando el Gobierno "debería estar acumulando reservas internacionales netas". Dicha acumulación es esencial para darle certidumbre a los pagos de la deuda, reducir el riesgo país y allanar el camino para el regreso a los mercados internacionales de deuda.

