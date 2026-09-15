La sorpresiva confesión de Franco Colapinto sobre su actividad sexual: "la testosterona tiene que estar alta..." + Agregar ámbito en









El piloto argentino se presentó en el programa español La Revuelta, conducido por David Broncano, y se sometió a preguntas picantes sobre su vida íntima.

Franco Colapinto fue protagonista en la televisión española.

Luego de su gran actuación en el Gran Premio de Madrid, donde consiguió su mejor resultado de la temporada en Fórmula 1, Franco Colapinto fue protagonista en la televisión española. El piloto argentino visitó La Revuelta, el programa conducido por David Broncano, y respondió a las habituales preguntas del conductor sobre su vida íntima.

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Durante el intercambio, Colapinto habló sobre la frecuencia de sus relaciones sexuales y explicó que debe cuidarse durante los fines de semana de carrera debido a una recomendación de su entrenador. “No me gustan estas preguntas, es por lo único que no venía”, reconoció inicialmente, antes de responder sin filtros.

La confesión íntima de Franco Colapinto Ante la insistencia de Broncano para conocer números exactos, el piloto argentino vinculó su vida sexual con las exigencias físicas y mentales de la Fórmula 1. “Estuve con muchas carreras. En los deportistas la testosterona tiene que estar alta. No podés acabar”, explicó.

Colapinto también reveló el consejo que recibió de Fernando Belasteguín, quien está a cargo de su preparación deportiva. “El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos”, contó.

Por ese motivo, cuando Broncano quiso saber cómo maneja sus relaciones íntimas durante esos períodos, el piloto fue contundente: “Hay que cuidarse. Cero”. La declaración rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

El piloto argentino se presentó en el programa español La Revuelta, conducido por David Broncano, y se sometió a preguntas picantes sobre su vida íntima. La primera vez de Colapinto en La Revuelta Durante su visita al programa, Colapinto mostró nuevamente su costado carismático y protagonizó un intercambio cargado de humor con David Broncano. Incluso le reclamó al conductor la ausencia de un bombo argentino y recordó una conversación previa entre ambos: “Me dijiste que no viste una puta carrera en la vida”, le lanzó entre risas. El encuentro se produjo horas después de que ambos coincidieran en un evento en Madrid, donde Colapinto había conseguido el sexto puesto, su mejor resultado de la temporada en Fórmula 1. La buena relación entre ambos llevó al piloto a retrasar su vuelo para poder participar del programa y compartir su historia con el público español. En el escenario del Teatro Albéniz, Colapinto también repasó sus comienzos en el karting y el esfuerzo de su familia para acompañar su carrera deportiva. “Mi viejo vendió la casa para que yo corriera en Fórmula 4 a los 15 años”, recordó. El argentino también destacó las dificultades que implica llegar a la máxima categoría desde Latinoamérica y el impacto que tuvo su desembarco en la Fórmula 1. “Es un orgullo, todo lo que se generó fue más grande que yo mismo”, expresó.

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