Avanza el juicio contra el Pity Álvarez: declaran policías y una psicóloga

Los testigos serán escuchados este miércoles en el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano.

Juicio a Pity Álvarez: testificarán dos policías y una psicóloga en el juicio oral.

Dos policías y una psicóloga declararán este miércoles en el juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez , acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz , quien recibió cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.

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Entre los testigos se encuentra Mariano González , el oficial que fue a buscar al músico a Pinar de Rocha , el boliche de Ramos Mejía al que Álvarez concurrió después del hecho.

También fue citado el policía Walter Guayta , quien recibió al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados en la comisaría cuando se entregó ante las autoridades. A la audiencia se sumarán además la psicóloga del Cuerpo Médico Forense Adela Beatriz Ahuad y el perito Esteban Toro Martínez .

Álvarez está acusado por el delito de homicidio simple con dolo eventual , cuya escala penal contempla una condena de entre 8 y 25 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

De acuerdo con la acusación, el cantante extrajo una pistola que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y disparó contra la cabeza de Díaz. Una vez que la víctima cayó al suelo, habría efectuado otros tres disparos hacia la misma zona .

Luego del ataque, Álvarez huyó del lugar y descartó el arma. Horas más tarde terminó detenido. Antes de entregarse, habló ante la prensa y afirmó: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo".

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, que rechazó un pedido para suspender el juicio.

Tras esa decisión, los abogados defensores del músico, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, presentaron un nuevo recurso de inconstitucionalidad con el objetivo de frenar el proceso oral.