Platense le ganó a Fluminense pero no le alcanzó y quedó eliminado de la Copa Libertadores + Agregar ámbito en









El Calamar se impuso 2-1 en Vicente López después de igualar transitoriamente la serie. Canobbio marcó para el conjunto brasileño, que avanzó por 3-2 en el global.

Platense venció 2-1 a Fluminense en Vicente López, pero quedó eliminado por 3-2 en el resultado global.

Platense quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 pese a vencer 2-1 a Fluminense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la vuelta de los cuartos de final. El conjunto de Martín Palermo llegó a igualar la serie antes del descanso, pero Agustín Canobbio descontó para los brasileños en el complemento y estableció el 3-2 definitivo en el resultado global.

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El Calamar, que debía remontar el 0-2 sufrido en Brasil, se puso en ventaja con los goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda, a los 30 y 47 minutos del primer tiempo. Sin embargo, cuando el partido estaba 2-0 y la clasificación se definía por penales, Canobbio apareció a los 15 minutos de la segunda mitad para darle tranquilidad a Fluminense.

El resultado puso fin a una histórica campaña internacional de Platense, que alcanzó los cuartos de final en su primera participación en una competencia continental. Fluminense, por su parte, consiguió el boleto a las semifinales y ahora aguardará al ganador de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito.

El conjunto de Palermo encontró el 1-0 a los 30 minutos. Mainero combinó con Bautista Merlini, ingresó al área y sacó un remate que se desvió antes de meterse junto al palo izquierdo del arquero brasileño. El gol alimentó la ilusión del Calamar, que siguió buscando y consiguió el segundo antes del descanso. A los 47 minutos, Mainero envió un centro hacia el segundo palo y Sepúlveda ganó de cabeza para colocar la pelota en el ángulo y establecer el 2-0.

Con ese resultado, Platense había conseguido remontar la desventaja sufrida en Brasil y llevaba la definición a los penales.

Canobbio frenó la ilusión de Platense El panorama cambió a los 15 minutos del complemento. Canobbio recibió por izquierda, enganchó ante Vázquez y definió con un derechazo cruzado para descontar y volver a poner a Fluminense arriba en el global. A partir del 2-1, Platense necesitaba nuevamente un gol para forzar los penales y dejó mayores espacios. El conjunto brasileño tuvo oportunidades para sentenciar definitivamente la clasificación: primero Hulk quedó frente a Juan Pablo Cozzani, pero intentó definir por encima del arquero y no pudo superarlo. Poco después, Canobbio volvió a aparecer por izquierda y envió un centro bajo para Hulk, quien llegó libre al área pero remató por encima del travesaño. Platense tuvo su gran oportunidad para igualar la serie a los 36 minutos. Vázquez conectó un cabezazo que Fábio logró detener sobre la línea y, en el rebote, Mateo Mendía volvió a rematar, pero el experimentado arquero brasileño evitó otra vez el tercer gol. El Calamar buscó hasta el final, pero no consiguió quebrar nuevamente la defensa visitante. Ganó 2-1 en Vicente López, aunque el 2-0 de Fluminense en la ida terminó inclinando la serie por 3-2 y cerró la primera experiencia internacional de Platense en los cuartos de final de la Libertadores. Formaciones Goles: Guido Mainero (30' PT), Bruno Sepúlveda (47' PT) y Agustín Canobbio (15' ST). Árbitro: Cristian Garay (Chile). VAR: Juan Sepúlveda (Chile). Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo. Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, René; Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Paulo Ganso, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcao.