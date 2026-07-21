La adaptación de Alice Kellen que llegó a Netflix: una miniserie sobre pérdidas, amor y nuevos comienzos + Agregar ámbito en









Protagonizada por Alícia Falcó, la producción española cuenta con seis capítulos y sigue a una joven que debe reconstruir su vida tras la muerte de su hermana.

La serie ya está en el Top 10 de lo más visto en Netflix.

Netflix estrenó "El mapa de los anhelos", la nueva miniserie española basada en la exitosa novela de la escritora Alice Kellen, y ya se ubicó en el Top 10 de lo más visto de la plataforma. La trama sigue a una joven que, tras perder a su hermana enferma de leucemia, debe enfrentarse al vacío que deja esa ausencia y aprender a construir su propio camino.

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La producción cuenta con seis capítulos y fue dirigida por Laura M. Campos y Gemma Ferraté. El guion estuvo a cargo de Isa Sánchez, responsable de "El jardinero" y "Ni una más".

Kellen celebró la llegada de su libro a la app y expresó: "'El mapa de los anhelos' cobrará vida en la pantalla, y me hace muy feliz adentrarme en este emocionante viaje que comenzó, paso a paso, con el cariño de las lectoras y lectores. Ojalá les ilusione tanto como a mí".

¿De qué trata "El mapa de los anhelos"? La historia sigue a Greta, una joven que durante gran parte de su vida sintió que su principal propósito era ayudar a su hermana Lucy, quien padece leucemia, debido a la compatibilidad de sus células madre.

Sin embargo, todo cambia cuando Lucy fallece y nuestra protagonista queda enfrentada a una realidad para la que nunca estuvo preparada: debe preguntarse quién es realmente y qué quiere hacer con su futuro.

Antes de morir, su hermana deja preparado un último regalo. "El mapa de los anhelos" es un juego compuesto por diferentes desafíos, que tienen como objetivo ayudarla a salir de su aislamiento, enfrentar el duelo y descubrir aquellas cosas que siempre dejó de lado por priorizar a los demás. Para completarlo, tendrá que buscar a Will, un joven reservado que también carga con heridas del pasado. ¿Podrán enfrentar sus propios miedos y encontrar nuevos motivos para avanzar? Tráiler de "El mapa de los anhelos" Reparto de "El mapa de los anhelos" Alicia Falcó como Greta.

como Greta. Pablo Álvarez como Will.

como Will. Georgina Amorós como Lucy.

como Lucy. Laia Marull como Rosi.

como Rosi. Mario de la Rosa como Jacobo.

como Jacobo. Ramón Barea como Enrique

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