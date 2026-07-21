River llegó a un acuerdo para comprar a Ángel Correa por una exorbitante cifra + Agregar ámbito en









El club de Núñez cerró de palabra la negociación con Tigres de México por la cláusula de recisión. De esta manera, el campeón del mundo en Qatar 2022 sería el sexto refuerzo del Millonario.

River Plate llegó a un acuerdo para comprar a Ángel Correa por una exorbitante cifra.

Tras varias semanas de negociaciones, River llegó a un acuerdo con Tigres de México para incorporar a Ángel Correa. El delantero llegaría por la cláusula de recisión de 15 millones de dólares y sería el sexto refuerzo del Millonario.

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River había ofertado 13 millones de dólares en primera instancia, no obstante ante la negativa del club mexicano decidió ejecutar la cláusula del futbolista. De esta manera, debido a los impuestos la operación rondaría los 18 millones de dólares.

Correa ya había acordado las condiciones de su contrato con los de Nuñez, que se extenderá hasta diciembre de 2029, mientras estaba de vacaciones en Madrid. En ese contexto, no participó de los dos amistosos de pretemporada y no fue convocado para el debut en el Apertura 2026 de la Liga MX ante Xolos de Tijuana.

El club de Núñez cerró de palabra la negociación con Tigres de México por la cláusula de recisión. De esta manera, el campeón del mundo en Qatar 2022 sería el sexto refuerzo del Millonario. El delantero llega para potencia una ofensiva que tuvo falta de gol en la primera mitad del año. Ante esa necesidad, el Millonario ya había incorporado a dos delanteros de peso como Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, y ahora sumará al campeón del mundo en 2022 para completar el ataque.

Será el sexto refuerzo de River en este mercado de pases, ya que también llegaron Nicolás Otamendi, Giovanni González y Mauro Arambarri. Así, el gasto acumulado durante el mercado de pases supera los 25 millones de dólares.

Los números de Ángel Correa en Tigres El atacante de 31 años llega procedente de Tigres, club al que arribó en 2025 luego de que la institución mexicana adquiriera su pase al Atlético de Madrid por una cifra cercana a los 10 millones de euros. En el conjunto mexicano disputó 57 partidos, convirtió 23 goles y aportó 13 asistencias entre Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup. En el primer semestre de 2026, el delantero jugó 27 partidos, convirtió ocho goles y repartió nueve asistencias. De esta forma, su llegada al Millonario implica su regreso al fútbol argentino tras 12 años: en 2014 dejó San Lorenzo para sumarse al Atlético Madrid, donde desarrolló prácticamente toda su carrera europea antes de desembarcar en la Liga MX. En el equipo Colchonero, comandado por Diego "Cholo" Simeone, conquistó títulos como la Liga de España 2020/21, la Europa League 2017/18 y la Supercopa de Europa 2018. Además, fue parte del plantel de la Selección Argentina campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

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