Cómo recuperar tus dólares con el Tax Free: la guía para turistas en Estados Unidos

Este truco poco conocido es seguro y te permite obtener reintegros sobre ciertas compras que haces en tus viajes.

Este tip te va a permitir recuperar mucho dinero de tu viaje.

Todos saben que viajar al exterior suele implicar un presupuesto elevado, especialmente cuando se hacen compras de ropa, electrónica o accesorios . De todas formas, existe una alternativa que permite recuperar parte de los dólares gastados en determinados impuestos, siempre que se cumplan con ciertos requisitos.

Muchos viajeros creen que este beneficio funciona igual en todos los destinos, pero la realidad es muy diferente según el país. Por ejemplo, en Estados Unidos , el sistema tiene particularidades propias y solo algunas jurisdicciones ofrecen programas oficiales para visitantes extranjeros.

El denominado Tax Free es un mecanismo mediante el cual determinados viajeros internacionales pueden solicitar el reintegro de impuestos abonados durante sus compras . A diferencia de otros mercados, en Estados Unidos no existe un esquema nacional único para todo el país.

El tributo involucrado no es un IVA como ocurre en gran parte de Europa, sino el llamado Sales Tax, un gravamen que cambia según el estado e incluso según la ciudad donde se efectúe la compra. Por ese motivo, el acceso al beneficio depende de la normativa local, por ejemplo, actualmente los programas oficiales para turistas funcionan principalmente en Texas y Luisiana.

En Texas, los visitantes extranjeros pueden pedir el reintegro de compras realizadas en comercios adheridos. Para eso deben presentar la documentación que corrobore que no son locales, como pasaporte, comprobantes de compra, pasajes de viaje y, en algunos casos, también pueden solicitar la exhibición de los productos adquiridos.

Luisiana tiene un esquema similar, pero ahí algunos negocios procesan parte del trámite directamente, mientras que otros entregan formularios para completar posteriormente.

También existen excepciones puntuales en ciertos comercios de Nueva York, donde algunos locales pueden aplicar exenciones específicas al momento de la compra cuando el cliente acredita su condición de visitante extranjero, pero igual esa no es una política uniforme ni obligatoria.

Compras online estafa reclamo No todos los países aplican las mismas reglas. Freepik

Cuál es la diferencia del Tax Free en Estados Unidos y Europa

La principal diferencia radica en que Europa cuenta con un sistema mucho más estandarizado. En países como España, Francia, Italia o Alemania, los turistas de otro continente pueden solicitar la devolución del IVA mediante procedimientos similares entre sí. En esos destinos, los porcentajes de reintegro suelen ubicarse entre el 16% y el 25%, dependiendo de la legislación de cada país y del producto adquirido.

Varios estados europeos establecen montos mínimos de compra para acceder al beneficio. Por ejemplo, Alemania exige operaciones desde 25 euros, mientras que Italia fija un piso de 154 euros y Francia establece un mínimo de 175 euros.

Además, en Europa los comercios suelen entregar automáticamente la documentación necesaria para iniciar el trámite, mientras que en Estados Unidos el acceso depende de programas estatales específicos y de la participación voluntaria de los negocios.

Compras descuentos rebajas Las reglas del Tax Free no son iguales en todos los países. Pexels

Recuperá tus dólares: cómo pedir la devolución

Para aumentar las posibilidades de obtener el reintegro, conviene seguir una serie de pasos básicos durante el viaje. En primer lugar, es fundamental verificar que el comercio participe del programa correspondiente. Además, también es indispensable conservar todos los comprobantes originales, ya que sin ellos, el trámite suele ser rechazado. La documentación que normalmente solicitan incluye:

pasaporte vigente

pasaje o comprobante de salida del país

tickets originales de compra

formularios entregados por el comercio

productos adquiridos, en caso de inspección

Al llegar al aeropuerto, el pasajero debe dirigirse al área correspondiente antes del despacho definitivo del equipaje si existe la posibilidad de que las autoridades soliciten revisar la mercadería. Las devoluciones pueden acreditarse de dos formas:

Recibir el dinero en efectivo, una modalidad que suele implicar comisiones por servicio.

Reintegro mediante tarjeta de crédito, que generalmente demora entre 2 y 4 semanas.

Habitualmente aplican productos como indumentaria, calzado, tecnología, bolsos y accesorios, pero, los gastos en hoteles, alquileres de vehículos, espectáculos o consumos realizados dentro del país suelen quedar excluidos.