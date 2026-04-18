Compras en el exterior: qué productos se pueden traer sin gastar un solo dólar en impuestos

Teniendo ciertas reglas claras y algunos límites, es posible ingresar artículos sin cargos extra al regresar al país.

Hay que conocer las normas de la aduana para pasar artículos por la frontera sin problema.

Cada vez más argentinos cruzan fronteras en busca de precios más accesibles , especialmente en rubros como la tecnología y electrodomésticos. Los destinos más cercanos como Ciudad del Este se volvieron una de las paradas más elegidas por la diferencia de valores y ofertas en dólares frente al mercado local.

De todas formas, una vez que uno sale a comprar, el regreso al país no es un trámite automático. Las normas vigentes establecen qué bienes pueden ingresar sin costos adicionales y cuáles deben pagar tributos . Por eso, tener en cuenta estos límites evita inconvenientes en controles y permite organizar mejor cualquier viaje.

El sistema que regula el ingreso de artículos adquiridos fuera del país se conoce como franquicia aduanera , este mecanismo fija un monto máximo que cada persona puede traer sin pagar cargos extra. En la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, conocida como ARCA , se establecen los valores según el medio de transporte.

Hay que tener en cuenta las reglas a la hora de entrar productos al país.

Para quienes regresan por vía terrestre o fluvial , el tope es de 300 dólares . Pero quienes viajan en avión o barco cuentan con un límite de 500 dólares . A eso se le suma un beneficio adicional para compras en el freeshop al llegar. En ese caso, el monto permitido también alcanza los 500 dólares en viajes aéreos o marítimos.

Hay que tener en cuenta que este esquema no se acumula entre viajes y se renueva cada mes . Además, en el caso de menores de 16 años, el monto habilitado se reduce a la mitad . De todas formas, cuando viaja un grupo familiar, es posible unificar el total permitido entre todos los integrantes. Todo lo que se mantenga dentro de esos valores no paga aranceles al ingresar al país.

Los productos que se pueden traer sin pagar impuestos

Más allá del límite económico, existen categorías específicas de artículos que pueden ingresar sin costos adicionales, siempre que sean exclusivamente para uso personal y no tengan un destino comercial:

Un celular y una computadora portátil o tablet por persona .

portátil o tablet . Prendas, objetos de uso diario y pertenencias personales que no tengan fines de reventa . La clave es la cantidad y el tipo de producto , ya que si hay indicios de actividad comercial la Aduana puede intervenir.

. La clave es la y el , ya que si hay indicios de actividad comercial la Aduana puede intervenir. Electrodomésticos de gran tamaño, como heladeras o lavarropas. Para acceder a este beneficio, se requiere completar un formulario específico y declarar el producto.

y declarar el producto. Quienes salen del país pueden llevar artículos de origen nacional por un valor de hasta 2.000 dólares sin restricciones al momento de regresar.

En todos los casos, la condición principal es que los objetos sean para uso propio.

Compras aduana frontera viaje A pesar de que la normativa es estricta, hay algunos productos que pueden pasar por la frontera sin pagos extra. Pexels

Cuántos dólares tengo que pagar si me excedo

Cuando el valor de los artículos supera el límite permitido, se aplica un impuesto sobre el excedente. La regla dice que se paga el 50% sobre el monto que excede el tope.

Por ejemplo, si una persona viaja en avión y trae productos por 600 dólares, el límite libre de impuestos es de 500. La diferencia es de 100 dólares, y sobre ese monto se aplica el 50%, entonces el cargo final será de 50 dólares. Este cálculo se realiza en el momento del ingreso al país, luego de la revisión del equipaje. Por eso hay que llevar un control del gasto durante el viaje y conservar todos los comprobantes de compra.

También hay que tener en cuenta que ciertos productos están directamente prohibidos. Entre ellos se encuentran materiales arqueológicos, sustancias ilegales, armas sin autorización y mercadería para vender.