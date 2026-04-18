Una Plaza de Mayo colmada celebra la fiesta electrónica del padre Guilherme, en homenaje al papa Francisco

La Plaza de Mayo es escenario de una inusual fiesta: el padre Guilherme Peixoto llena el emblemático punto neurálgico nacional con una velada de música electrónica de temática católica, que sirvió como homenaje al papa Francisco.

Mientras en el escenario se desplegaban bailarines y se escuchaban remixes de canciones católicas emblemáticas, como " Granito de mostaza ", en la pantalla se proyectaban mensajes en la que confluían mensajes en donde confluían las identidades de la electrónica y la religión: "Sentí el amor. Sentí el ritmo. Sentirnos a cada uno. Sentí el presente".

Además de escucharse un mensaje en homenaje al Papa argentino (" Gracias papa Francisco, intercede por nosotros "), se proyectaron imágenes de la misa en homenaje a su fallecimiento, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, a metros de donde sucedía la fiesta. Las primeras estimaciones apuntan a 100.000 personas en Plaza de Mayo .

El padre portugués Guilherme se convirtió en tendencia en redes sociales cuando tocó en el 2023 en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa , pero ya había iniciado su camino como DJ en el 2006 con el fin de recaudar fondos para su parroquia. Actualmente, con su gira “Hope Tour” llega a distintas países de todo el mundo, integrando en sus canciones voces de los papas Francisco y Juan Pablo II.

El papa Francisco falleció a sus 88 años el lunes de Pascua de 2025, un 21 de abril. Desde un principio, su papado estuvo llamado a ser histórico: en 2013, se convirtió en el primer pontífice sudamericano - el 266 de Iglesia - en llegar al trono de San Pedro.

Desde entonces, y durante casi 12 años, el argentino lideró un proceso de profundas reformas sobre una Iglesia Católica que se encontraba en medio de una crisis de representatividad, inundada por escándalos relacionados con malversación de fondos, abuso de menores y más.

El papado del argentino no estuvo exento, como todas las otras cosas, de las contradicciones. Si bien tuvo una apertura sobre el lugar de las mujeres en la Iglesia, y en general, también mantuvo su histórica posición en contra del aborto. La misma postura mantuvo durante el debate de la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo en Argentina tanto en 2018 como en 2020.

Padre Guilherme Plaza de Mayo 2026

Durante un viaje en 2018, explicó a periodistas su opinión sobre el tema. El aborto "no es un problema religioso: no estamos en contra del aborto por la religión. No. Es un problema humano". Incluso, argumentó a partir de la ciencia. "La tercera semana después de la concepción, muchas veces antes de que la madre se dé cuenta, ya están todos los órganos, todos, incluso el ADN. ¿No es eso una persona? Es una vida humana, y punto. Y esta vida humana debe ser respetada", aseveró.

La misma condena tuvo con la eutanasia. “La eutanasia es un crimen contra la vida. Incurable no significa ‘in-cuidable’”, resaltó en la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Allí se reiteró que "la eutanasia es un crimen contra la vida humana", y que "toda cooperación formal o material inmediata a tal acto es un pecado grave" que “ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo”.

Un matiz significativo fue su apertura hacia los métodos anticonceptivos. En 2015 reiteró que la Iglesia mantiene la prohibición de la imposición de métodos anticonceptivos "artificiales", pero señaló que promueve la "paternidad responsable". Aquella vez, a modo de broma, le dijo a los periodistas presentes en el vuelo que lo transportaba: no significa "que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos”.

papa francisco ultima foto La última foto del papa Francisco con vida, en el 2025.

Sí fue dura su posición contra la pena de muerte. "La pena de muerte no es en modo alguno la solución a la violencia que puede abatirse sobre inocentes. Las ejecuciones, lejos de hacer justicia, alimentan un sentimiento de venganza que se convierte en un veneno peligroso para el cuerpo de nuestras sociedades civilizadas", afirmó.

En las últimas tres décadas, la Iglesia Católica se vio sacudidas por varias denuncias de casos de pedofilia y abusos sexuales en el clero. El papa Francisco llamó a una "batalla total" contra estos crímenes y realizó diferentes acciones al respecto. En materia de denuncias de abusos sexuales, tan pronto asumió, Francisco se enfrentó con el caso del arzobispo polaco Josef Wesolowski, denunciado de pagar para mantener relaciones sexuales con menores. Ante esto, el argentino lo destituyó de su cargo y dispuso su arresto en su alojamiento en el Vaticano.

En febrero del 2019, convocó una cumbre de líderes de la Iglesia donde realizó un llamado “a una batalla total contra el abuso de menores” e insistió en que la Iglesia necesitaba proteger a los niños “de lobos rapaces”. Más allá de casos puntuales, quizás el cambio más paradigmático ocurrió en diciembre de ese año, cuando anunció la abolición del secreto pontificio en los casos de abusos sexuales. Esto brindó acceso a la justicia de cada país a los juicios canónicos contra miembros del clero.