A días de la 50° Feria del Libro de Buenos Aires, Christian Rainone prometió innovaciones "para sumar nuevos públicos"

El presidente de uno de los eventos culturales más importantes del país se refirió también a la relación con el apoyo estatal: “Estamos en un camino de ir sumando cosas año a año”.

La Feria del Libro de Buenos Aires cumple medio siglo y proyecta superar la asistencia del 2025, que tuvo una concurrencia de 1.238.986 personas . Con entradas ya disponibles, se propone combinar la atracción a un amplio público con el intercambio de los protagonistas del universo editorial argentino. En ese objetivo trabaja su presidente Christian Rainone , que en diálogo con Ámbito proyectó un ingreso a “la agenda profesional en el mundo”.

Con renovación en la jornada inaugural -que tendrá una mesa de debate entre las autoras Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriel Cabezón Cámara - y Perú como novedad de país invitado, también se propone un homenaje por la 50° edición de la Feria , una representación de laberinto de Jorge Luis Borges (a 40 años de su fallecimiento), un especial mundialista, una pista central de eventos y experiencias inmersivas, de inteligencia artificial y de streaming que expresen su vínculo con el formato libro.

Para los profesionales, además de un nuevo fellowship para captar inversiones extranjeras, arribará el CONTEC desde Frankfurt , con énfasis en el desarrollo de audiolibros e inteligencia artificial. Otro aliciente para los sellos editoriales es la masividad que promete el evento para compensar una reducción de sus ventas que se expresa en el último informe de la Cámara Argentina del Libro (CAL) : la tirada de ejemplares se redujo un 34% entre 2024 y 2025, mientras que las ventas institucionales y estatales pasaron de representar el 29% de la cantidad de impresiones a un 5%.

La Feria del Libro iniciará el próximo jueves 23 de abril y, hasta el 11 de mayo, mantendrá sus puertas abiertas de lunes a viernes de 14 a 22 horas, y sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Sobre las expectativas de esta 50° edición, Rainone dialogó con este medio y remarcó su esfuerzo en que los "editores extranjeros sepan y conozcan el potencial de nuestro mercado".

Periodista (P.): Ha dicho que esta va a ser la Feria más importante de la historia. ¿Qué elementos está viendo para confirmarlo?

Christian Rainone (C.R.): Más allá de que un 50° aniversario es potente, creo que la Feria hoy es una institución ya instalada, de las más importantes del país por todo lo que vivió en esos 50 años. Es un espacio resiliente y que tuvo cosas que la hicieron más fuertes que van a estar reflejada en el Pabellón 8, dedicado exclusivamente a festejar la historia de la Feria. Esta va a ser una Feria importante: por lo que se festeja, por la historia y por el proceso de innovación que iniciamos y que se va a ver reflejado; por lo que pasó y por lo que va a pasar.

María Gabriela Quinteros Christian Rainone Ezequiel Martínez Ezequiel Martínez, director de la Fundación del Libro, Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro y María Gabriela Quinteros, embajadora argentina en México, durante la Feria de Guadalajara.

P.: En esta pista central donde habrá streamings, ¿se busca masividad al mostrar cómo las plataformas se vinculan con el libro?

C.R.: Sí, la idea es atraer más públicos. Hicimos una encuesta el año pasado, en el que el 80% de la gente que fue a la Feria es gente que tiene el hábito de venir cada año. Eso nos genera un piso alto, pero tenemos que trabajar para sumar nuevos públicos. Siempre uno se enfoca en el hábito de la lectura y lo que nosotros tenemos que buscar es el hábito de entrar a una librería, de regalar un libro, de hablar de libros y de venir a la Feria. Saber que la Feria está. Creo que ese es el objetivo que tenemos de acá en adelante.

P.: Aparece como novedad el fellowship en la que se incorporarán sellos europeos y estadounidenses, pero tuvo inscripción de 150 postulantes de 37 países. ¿Por dónde pasa el atractivo del mundo editorial de la Argentina para captar esa atención?

C.R.: La Feria del Libro de Buenos Aires es una feria famosa en el mundo. No hay muchas ferias de 50 años y en Latinoamérica es la más antigua. Últimamente a nivel profesional estaba muy enfocada a la venta del libro físico, el lanzamiento del fellowship busca promover la inversión en la venta de derechos. Que el editor extranjero sepa y conozca el potencial de nuestro mercado, en el que hay muchas editoriales pequeñas y muchos autores que quizás no tienen la posibilidad de ir a ferias internacionales para mostrar sus publicaciones o su catálogo.

P.: ¿Hay algún género del que se esté hablando especialmente a escala global?

C.R.: Creo que hay un boom de la narrativa de autoras femeninas, y nosotros tenemos grandes autoras: Samanta Schweblin, Mariana Enriquez, Leila Guerriero o Gabriela Cabezón Cámara. Hoy nos estamos potenciando en esa dirección. Lo considero así porque a donde voy me preguntan por eso y también por eso lo estamos haciendo notar en el nuevo formato de la inauguración.

La situación de las editoriales argentinas

P.: Usted tiene un diálogo frecuente con las editoriales porque aparte dirige una. El último informe de la CAL habla de la caída de las ventas y la Feria del Libro históricamente fue un momento importante para equilibrar presupuestariamente el año. ¿Esta iniciativa del Fellowship representa un paliativo para otras situaciones, como el desfinanciamiento del Programa Sur de traducciones?

C.R.: Es un complemento. Se bajó sustancialmente el fondo del Programa Sur, que es un programa hoy fundamental. Lo que nosotros hacemos es un complemento y van los dos de la mano. El Fellowship tiene acompañamiento de la Agencia de Inversiones, con el pago de los pasajes. Eso se tiene que complementar con la ayuda a las traducciones, es evidente. Pero es paso a paso y creo que fue un avance. Para el año que viene hay que poner foco para complementarlo con un aumento del Programa Sur.

Embed - Feria del Libro Buenos Aires en Instagram: "¡La espera terminó! Ya están habilitadas las entradas para la edición más esperada de la Feria del Libro. No te quedes afuera de este encuentro único con tus autores favoritos, charlas increíbles y miles de historias por descubrir. Conseguí las tuyas acá: entradas.feriadellibro.ar ¡Etiquetá a esa persona con la que vas a ir a recorrer todos los stands! " View this post on Instagram

P.: En este trabajo paso a paso, ¿pudiste ver un acercamiento efectivo con la Secretaría de Cultura de la Nación?

C.R.: Estamos en un camino de ir sumando cosas año a año. El sector tiene una relación con este Gobierno que no es solamente con la Secretaría de Cultura: está la Secretaría de Educación, que es la que hace las compras de libros y textos; la Secretaría de Comercio; la Secretaría de Industria; y la Agencia de Inversiones. El diálogo con el gobierno es un diálogo amplio.

Con respecto a la Secretaría de Educación, hace dos años sacó el stand y en el 2025 volvió con su camión con contenidos y este año también se va a sumar en la pista central. Está regresando de otra forma. Es importante decir que también tenemos un fuerte aumento del presupuesto de las bibliotecas, que alcanza un 60%. Sabemos que el presupuesto no es el mismo que tenía el gobierno anterior, pero es lo que nos toca en esta etapa.

P.: ¿Cómo vienen viendo el movimiento en torno a la ronda de negocios que empieza esta semana?

C.R.: Hay varios programas que tenemos y uno es el de Librería y Biblioteca Amiga, en la librerías vienen de todo el país, a las que nosotros ayudamos para que vengan y les ofrecemos una financiación sobre las compras directas de libros. Después tenemos la ronda de negocios internacional para libreros de habla hispana de países que vienen a comprar a libros físicos, a los que se les hace una agenda de reuniones dentro de la Feria. En eso ya tenemos el cupo completo y además este año el Fellowship. Entonces esos son los tres programas para potenciar venta de derechos y exportación de libro físico y venta de ejemplares a librerías y distribuidoras de todo el país.