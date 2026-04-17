El músico que tiene una fortuna de 650 millones de dólares y seguramente nunca escuchaste hablar de él

Creció en un ambiente donde la música estaba constantemente presente, pero también aprendió el secreto del negocio detrás de los escenarios.

Si bien no es una cara muy conocida globalmente, fue determinante para varios artistas mundialmente conocidos.

En la industria musical se sabe que quienes mueven millones de dólares en ganancias son los artistas más convocantes o que más discos vendieron. Sin embargo, esto no siempre resulta así. Muchos encontraron una auténtica fortuna no solo detrás de los escenarios, sino con un rol muy distinto al que esperaban tener.

El objetivo es priorizar la calidad artística sobre el ego del músico. De esta manera, la obra no solo resulta agradable, sino que se transforma en un producto perdurable que genera beneficios constantes , tanto para los artistas como para sus sellos discográficos.

Herb Alpert nació en 1935 en Los Ángeles dentro de una familia de artistas , lo que le permitió desde muy joven no solo formarse como trompetista, sino también entrar en contacto con el engranaje de la industria discográfica, algo que más adelante resultaría determinante en su carrera.

Durante los primeros años, su recorrido no estuvo centrado en la exposición como artista , sino en el trabajo dentro del circuito musical, participando en grabaciones y procesos creativos que le dieron un conocimiento concreto sobre la dinámica del mercado y la producción.

El punto de quiebre llegó en la década del 60 con la creación de Herb Alpert & the Tijuana Brass , un proyecto que combinó jazz, pop y sonidos latinos en un formato atractivo para la audiencia , logrando posicionarse entre los más escuchados con un estilo propio que se sostuvo con el paso de las décadas y la llegada de nuevos artistas.

La banda vendió más de 72 millones de discos en todo el mundo, alcanzó cinco veces el lugar número uno en el ranking Billboard y ganó nueve premios Grammy, lo que lo ubicó entre los artistas más vendidos de su época dentro del mercado norteamericano.

También llegó al puesto número uno con el tema instrumental “Rise”, un dato importante: al ser una pieza instrumental, nadie creía que podría liderar los rankings, pero sorprendió y barrió con todo tipo de especulaciones.

Embed - Herb Alpert - Rise

Un camino silencioso lleno de millones: cómo potenció su fortuna

En 1962 fundó A&M Records junto a Jerry Moss, un sello discográfico que comenzó como un proyecto independiente y que fue creciendo a partir de la incorporación de artistas que consiguieron un alto nivel de ventas y sumaron presencia dentro del mercado nacional e internacional.

Por la productora pasaron nombres como The Police, Sting y Janet Jackson, cuyos lanzamientos generaron ingresos importantes tanto por ventas de discos como por giras y derechos asociados a su música.

Esa fue la clave principal del sello, ya que concentraba derechos sobre música que continuaba generando regalías a través de su explotación, lo que permitió que la compañía incrementara su valor en función de su catálogo de éxitos.

En 1989, A&M Records fue vendida por aproximadamente 500 millones de dólares. Después de esa operación, Alpert participó en la recompra de parte del sello y en una nueva venta, lo que demostró que su talento no era solo con la trompeta: detrás había un hombre de negocios que entendía a la perfección la industria musical.

El patrimonio actual de Herb Alpert

Actualmente, se estima que el patrimonio de Herb Alpert es de 650 millones de dólares, según distintos medios especializados en el tema. Una cifra cuya base principal se encuentra en la venta de A&M Records en 1989, la cual volvió a comprar y luego vender nuevamente.

A eso se suman las regalías generadas por su catálogo musical, que continúa produciendo beneficios a través de reproducciones, licencias y otros usos vinculados a las grabaciones en distintos formatos, como el streaming o YouTube.