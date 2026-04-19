Javier Milei "atado al mástil", mientras el dólar roza niveles de convertibilidad y los despidos avanzan por goteo

El tipo de cambio real multilateral está en niveles de noviembre del 98, se pierde competitividad y los empresarios despiden por goteo.

La imágen del presidente Javier Milei atado al mástil de un barco endeble, desoyendo cantos de sirenas, es tal vez la que mejor ilustra estos tiempos . Ratifica que el Gobierno atraviesa una tormenta, tanto a nivel político como económico , y revela que en este momento la administración libertaria no tiene o no encuentra un plan B para ninguna de esas dos esferas interconectadas.

En este contexto, el tipo de cambio real multilateral llegó a los niveles de la convertibilidad, se pierde competitividad y los empresarios siguen despidiendo, ahora por goteo, mientras se vienen los efectos de segunda vuelta de la guerra en Medio Oriente.

“El dato de inflación fue malo”, el reconocimiento vino del propio Presidente en el evento de AmCham. La explicación oficial buscó luego adjudicar el salto de marzo al shock que produjo la guerra en Medio Oriente. Más allá del 3,4%, el IPC del INDEC reveló otras cuestiones preocupantes: de las doce categorías, siete se movieron a un ritmo superior al 3% y solo cinco lo hicieron por debajo de ese umbral.

El rebote de la inflación no se puede vincular sólo a la vuelta a clases o la suba de los combustibles. Por el formato de medición semanal, la categoría transporte escaló solo un 4,1% a pesar de que las naftas escalaron un 20%. Parte del efecto estadístico se percibirá con el dato de abril. Para el economista Leandro Zicarelli, el shock dejará “efectos de segunda vuelta” en otras categorías por el alto nivel de indexación de la economía argentina. Abril mostrará un retroceso, pero no tan pronunciado como el que Milei y Caputo desearían.

Por su parte, los salarios registrados acumulan seis meses consecutivos a la baja. Si la inflación no cede, los ingresos no se recuperan, el consumo tampoco y el clima social se enrarece. Una encuesta robusta que circula en la oposición marca que la imagen positiva del Presidente tocó un piso del 30% la última semana. El avance de los precios con un tipo de cambio planchado acelera el proceso de apreciación cambiaria y golpea fuerte la competitividad de los sectores productivos.

El dólar en modo "verano del 98"

“¿Está bajando otra vez? ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a pasar con el dólar?”, se leyó el martes pasado en un grupo de empresarios industriales mientras el tipo de cambio descendía otro escalón. La preocupación es atípica para el escenario argentino de las últimas décadas, donde la mirada estaba puesta habitualmente en si se desataba una nueva corrida en los precios, producto de una eventual devaluación. Lo atípico no quita lo fundado, el tipo de cambio real multilateral medido por el Banco Central de la República Argentina se encuentra en niveles similares a los de octubre de 1998.

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El dólar barato vuelve a conspirar contra la competitividad de los sectores productivos. Todavía no alcanza los niveles del final de la convertibilidad, pero sí de una especie de uno a uno bien avanzado. Apertura y apreciación es un combo complejo para los industriales: “Se quiere corregir en poco tiempo distorsiones que llevan muchos años y la resultante es mala. Terminamos complicando a empresas que tienen un potencial de ser competitivas si les dieran las herramientas”, advirtió a Ámbito Marcelo Mirón presidente de ADIMRA Buenos Aires.

El cambio de modelo conspira contra el encadenamiento de eslabones productivos: “Estamos perdiendo la capacidad de desarrollar la cadena de valor completa. Los fabricantes de válvulas las importan enteras, pero en la medida que se desindustrializa el país, no hay a quien venderle la válvula”, explicó a Ámbito Pablo Gáspari, presidente de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina. El sector tiene un 60% de su capacidad instalada ociosa, niveles similares a los de la pandemia.

Despidos por goteo

Pese a que la caída de enero estuvo explicada fundamentalmente por los recortes en el Estado, el empleo industrial muestra una dinámica alarmante. Está en los niveles más bajos de las últimas dos décadas.

Para el investigador de la CTA Luis Campos nada indica que esto se vaya a revertir en el corto plazo "más bien todo lo contrario". Un consultor de empresas le dijo a este medio que la estrategia de las grandes firmas ahora es efectuar despidos por “goteo”. Nadie quiere ser el nuevo caso FATE, nadie quiere quedar en la mira del Gobierno.

empleo industrial

Muchos fabricantes se transforman en importadores y a lo sumo aprovechan su red de comercialización existente. Al final del día la cantidad de personal que se requiere para la operación es sensiblemente menor. Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mostraron que la caída del empleo registrado superó la barrera de los 300.000 puestos formales entre el sector público y el privado.

La imagen de Milei está en niveles críticos. La encuesta que circula en la oposición tiene un monitoreo diario y la estadística muestra que la caída se detuvo esta semana luego del discurso en AmCham. Tal vez el mástil, la tormenta y el canto de las sirenas, sirvieron para reagrupar al electorado propio. Como una advertencia de que si le va mal al Gobierno, puede volver el peronismo. Incluso algunos lo vieron como una forma de frenar aventuras personales dentro de la Libertad Avanza.