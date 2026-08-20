Compras en Free Shop en dólares: qué tipo de cambio aplica y cómo no conviene pagar

Los precios aparecen en moneda estadounidense, pero la forma de cancelar la operación puede cambiar cuánto terminas desembolsando en pesos.

Es una de las opciones más elegidas por los viajeros al momento de recorrer las tiendas libres de impuestos.

Comprar en un Free Shop argentino puede generar una duda bastante concreta frente a la caja: si el precio está expresado en dólares, ¿Cuánto se termina pagando realmente? La respuesta depende del medio elegido, ya que no todos los métodos de pago tienen el mismo efecto sobre el dólar .

En los aeropuertos y pasos fronterizos del país, las tiendas libres de impuestos exhiben buena parte de sus productos con valores en dólares. Para las operaciones abonadas en pesos se toma el dólar oficial minorista , sin los recargos que suelen aparecer en otros consumos realizados en moneda extranjera.

La característica que distingue a las compras realizadas en los Free Shops argentinos es que el precio publicado en dólares no implica necesariamente que el cliente tenga que contar con esa moneda física. Si el pago se hace en pesos, el importe se convierte tomando como referencia la cotización oficial minorista correspondiente.

Antes de pasar por caja, hay algunos aspectos que conviene tener presentes para evitar sorpresas.

Esto alcanza a establecimientos ubicados en puntos de salida y llegada del país, como los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque , además de otros puntos habilitados, donde no se agregan los recargos asociados a consumos efectuados en el exterior con tarjetas argentinas.

El punto central está en diferenciar esta modalidad de una compra realizada en un Free Shop extranjero. Que un producto se venda en dólares dentro de un aeropuerto argentino no significa que la operación tenga el mismo tratamiento que un consumo efectuado fuera del país.

También existe una particularidad para quienes tienen dólares físicos. Si el comercio acepta billetes estadounidenses, el pago puede hacerse directamente por el valor nominal de la etiqueta. Un producto marcado a USD 100, por ejemplo, se cancela con USD 100.

Ahí aparece la cuestión financiera: entregar dólares billete implica desprenderse de una moneda que puede tener un valor de referencia superior al que representa la conversión oficial en pesos. Por eso, la conveniencia no depende únicamente del precio del artículo, sino también de qué moneda se entrega para pagarlo.

Los productos exhibidos en estos comercios presentan una particularidad que suele llamar la atención de quienes viajan. Magnific

Los errores en los métodos de pago: cómo abonar en el Free Shop

Uno de los principales errores es asumir que, porque los precios están expresados en dólares, necesariamente conviene pagar con dólares. En los Free Shops argentinos, esa decisión puede hacer que el comprador entregue una moneda de mayor valor de mercado para cancelar una operación que podría afrontar en pesos.

Si se cuenta con pesos y la cotización oficial aplicada por el comercio resulta conveniente, pagar en efectivo con moneda local aparece como una de las alternativas a tener en cuenta. La operación convierte el precio publicado en dólares al valor oficial correspondiente, sin los recargos mencionados para otros consumos en moneda extranjera.

Las tarjetas también pueden ser una alternativa. En el caso de débito, el gasto se descuenta de la cuenta asociada en pesos según la cotización aplicable. Con crédito, la mecánica requiere prestar atención al momento en que se determina el importe y a las condiciones específicas del banco emisor.

Los dólares billete requieren especial atención. Si se dispone de efectivo estadounidense, pagar directamente puede parecer la opción más simple porque no hay conversión. Pero esa comodidad tiene un costo potencial: se entregan dólares por su valor nominal, sin capturar una eventual diferencia respecto de otras cotizaciones.

Un ejemplo permite verlo mejor. Ante un artículo de USD 200, una persona que tiene dólares físicos puede entregar esos dos billetes de USD 100 y terminar la operación. Otra, en cambio, puede pagar el equivalente en pesos según el tipo de cambio oficial aplicado por el comercio. Si conserva los dólares y los pesos tienen un costo de oportunidad menor, la segunda alternativa puede resultar más conveniente.

La conveniencia cambia según la cotización vigente, la cantidad de pesos disponibles, el valor al que cada persona consiguió sus dólares y las condiciones de su banco. Por eso, comparar antes de pagar sigue siendo la clave.