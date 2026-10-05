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5 de octubre 2026 - 09:48

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 5 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica este lunes 5 de octubre a $1.520 para la venta. Tras un septiembre complejo para los activos argentinos —acciones y bonos— octubre parece extender ese mal desempeño. En ese contexto, el riesgo país se ubicó el pasado viernes por encima de los 650 puntos básicos.

Este lunes, la expectativa continúa en torno a los mercados internacionales tras los resultados de las elecciones en Brasil que marcaron una ventaja a Bolsonaro Jr.

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