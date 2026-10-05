Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 5 de octubre

El dólar mayorista se ubica este lunes 5 de octubre a $1.520 para la venta. Tras un septiembre complejo para los activos argentinos —acciones y bonos— octubre parece extender ese mal desempeño. En ese contexto, el riesgo país se ubicó el pasado viernes por encima de los 650 puntos básicos.
Reconocido medio financiero de EEUU advirtió que la economía argentina se estanca y puso la lupa en los bonos
Aunque Milei pierde imagen y se incrementa el riesgo político, el interés de los inversores por la deuda soberana argentina se mantiene estable. Una de las claves radica en la división de la oposición, según el artículo de la revista financiera Barron’s.