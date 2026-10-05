Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 5 de octubre

Una señal de alivio para Argentina: el débil empleo en EEUU pone en duda otra suba de tasas de la Fed

Estados Unidos creó apenas 29.000 empleos en septiembre, muy por debajo de lo esperado, y el mercado redujo las expectativas de un nuevo ajuste de tasas de la Reserva Federal. Una menor presión sobre los rendimientos de los Treasuries podría mejorar el escenario para los bonos argentinos y otros activos emergentes.

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