El Presidente celebró el resultado del candidato del Partido Liberal, que terminó primero en la primera vuelta y enfrentará a Lula en el balotaje del 25 de octubre.

Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro tras su triunfo en Brasil y anticipó una alianza entre ambos países.

El presidente Javier Milei felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro por su resultado en las elecciones presidenciales de Brasil y celebró su triunfo sobre Lula da Silva , quien deberá enfrentarlo en el balotaje del próximo 25 de octubre.

“ Felicitaciones querido amigo Flavio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula ”, escribió Milei en su cuenta de X, poco después de conocerse los resultados de la primera vuelta.

El mandatario argentino vinculó el resultado electoral con su propia visión política y sostuvo que “ el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad ”. Además, expresó su expectativa de que ambos países puedan profundizar su relación en caso de una victoria del candidato del Partido Liberal.

“ Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos ”, planteó Milei, quien cerró su mensaje con su tradicional consigna: “ VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!! ”.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro , por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina… pic.twitter.com/JvnpGg7uiu

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro no es nuevo. Antes de conocerse el resultado electoral, el candidato del Partido Liberal había destacado públicamente el apoyo del Presidente argentino y aseguró que lo invitaría a Brasil si gana las elecciones .

Flávio había votado este domingo en Río de Janeiro y, después de emitir su sufragio, sostuvo que “Brasil necesita un cambio” y que esperaba que el país eligiera presidente en primera vuelta. También afirmó: “Quiero ganar esta elección para garantizarles la libertad”.

En esa misma línea, el candidato brasileño había advertido sobre el escenario en caso de una derrota: “Si no gano, los brasileños serán perseguidos, la prensa será perseguida”, sostuvo.

El Presidente celebró el resultado del candidato del Partido Liberal, que terminó primero en la primera vuelta y enfrentará a Lula en el balotaje del 25 de octubre. RS

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta

Con más del 99% de las urnas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,20% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 44,96%. De esta manera, ninguno logró superar el 50% de los votos válidos necesario para evitar el balotaje.

El candidato del Partido Liberal encabezó el conteo durante toda la noche, aunque su ventaja se redujo a medida que avanzó el escrutinio. En las primeras parciales llegó a superar el 52% de los votos válidos, mientras que con el 91% de las urnas escrutadas registraba el 47,98%, frente al 44,05% de Lula.

La segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se realizará el 25 de octubre. El resultado abrió además una disputa por el voto de los candidatos que quedaron fuera de la definición, mientras el bolsonarismo busca consolidar su avance en el Congreso brasileño.