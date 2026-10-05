Cuarentena en Siberia: alerta tras la muerte de una investigadora en un laboratorio por una infección desconocida + Agregar ámbito en









La joven tenía 28 años y trabajaba en un instituto especializado en peste y otras patologías infecciosas. Según las autoridades sanitarias rusas, fue diagnosticada con una neumonía de origen “desconocido” antes de morir.

Alerta en Siberia decenas de personas fueron aisladas tras una muerte en un laboratorio. X @MundoEConflicto

Una trabajadora de 28 años de un laboratorio especializado en el estudio de la peste murió en Siberia tras desarrollar una neumonía de origen desconocido. Su fallecimiento activó un operativo sanitario en la región de Irkutsk, donde cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella quedaron bajo vigilancia y distintos centros de salud fueron puestos en cuarentena.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La mujer trabajaba como técnica de laboratorio en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia, ubicado en la localidad de Shelekhov, cerca de Irkutsk. El centro estudia la peste y otros agentes infecciosos considerados de riesgo.

Según la información difundida por medios rusos, la investigadora habría sufrido un accidente mientras trabajaba con material biológico. Una de las versiones señala que rompió accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas. Sin embargo, las autoridades sanitarias todavía no confirmaron qué sustancia estuvo involucrada ni establecieron que la enfermedad haya sido provocada por la peste.

La agencia rusa Rospotrebnadzor informó que la joven fue diagnosticada con una “neumonía de etiología o causa desconocida”. Además, sostuvo que en las muestras analizadas no fueron encontrados microorganismos relacionados con las tareas que realizaba en el laboratorio. El organismo aseguró que la situación epidemiológica en Irkutsk y Shelekhov permanece estable.

Trabajadores de laboratorio en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk de Siberia. Cuarentena y controles sanitarios tras la muerte de la investigadora Como medida preventiva, el sector de internación del hospital donde fue atendida la investigadora quedó bajo cuarentena y algunas áreas dejaron de admitir o dar el alta a pacientes. También se implementaron controles sobre las personas que estuvieron en contacto con ella. Según el alcalde del distrito de Shelekhov, Maxim Modin, las autoridades llevan adelante un “conjunto integral de medidas antiepidémicas”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que mantiene contacto con las autoridades rusas para conocer las circunstancias del caso y los resultados de los análisis. Según la información disponible, el riesgo para la población general sería bajo mientras continúa la investigación.

Temas Rusia

Cuarentena

Ciencia