Mercados de Brasil festejan victoria de Flávio Bolsonaro en primera vuelta: el ETF salta al 9% y el real trepa casi 4%

La ventaja del opositor sobre Lula impulsa las compras de activos en las operaciones nocturnas y alimenta las expectativas de un giro fiscal. La presidencia se definirá en el balotaje del 25 de octubre.

Los activos brasileños reaccionaban con fuertes subas este domingo por la noche al triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial , que tendrá su definición en un balotaje contra Luiz Inácio Lula da Silva. El iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) salta 9% a u$s41,55 en las operaciones nocturnas, mientras que los futuros del real avanzaban 3,78% en Chicago, en las primeras señales financieras tras la votación.

Con el 98,67% de las mesas escrutadas, Bolsonaro obtenía 47,26% de los votos válidos, frente al 44,89% del actual presidente, una diferencia de 2,37 puntos porcentuales. La Justicia Electoral confirmó que ambos competirán en una segunda vuelta el 25 de octubre.

La reacción coincide con el escenario que describían los analistas antes de los comicios: un mejor desempeño del candidato opositor podía impulsar las acciones y la moneda ante las expectativas de un ajuste fiscal más profundo. Según la previa publicada por Bloomberg, incluso un empate o una ventaja acotada de Lula podían desatar compras. El liderazgo de Bolsonaro refuerza esa lectura, aunque la presidencia todavía está en disputa.

El EWZ, que permite tomar exposición a una cartera de acciones brasileñas desde Estados Unidos, cotizaba a u$s41,55 en la negociación nocturna. El avance representaba una ganancia de u$s2,72 respecto del cierre del viernes, cuando había terminado en u$s38,19, tras subir 2,83%.

En paralelo, el contrato de futuros del real identificado como 6LX6 en el CME de Chicago avanzaba 3,78%, hasta u$s0,19755 por real. Como la cotización está expresada en dólares por unidad de la divisa brasileña, su aumento refleja un fortalecimiento de la moneda.

Ambos movimientos ofrecen un anticipo del posicionamiento de los inversores antes de la apertura del lunes. La suba del ETF corresponde a operaciones nocturnas y la del real, al mercado de futuros: la reacción de las acciones y del mercado cambiario dentro de Brasil se conocerá con el comienzo de la rueda local.

La apuesta fiscal detrás del entusiasmo

La paridad que mostraban las encuestas había llevado a los operadores a evitar posiciones demasiado contundentes antes de la votación, según Bloomberg. Esa cautela dejaba margen para ajustes rápidos en los precios una vez conocidos los resultados.

Mauricio Moura, cofundador de Zaftra, un fondo especializado en elecciones y acontecimientos políticos, había explicado a la agencia que un resultado relativamente favorable a Bolsonaro podía impulsar los activos por las expectativas de una corrección fiscal que los inversores consideran clave.

En el mismo informe, Natalia Gurushina, economista jefa para mercados emergentes de Van Eck, había destacado que los mercados suelen recompensar los giros hacia políticas fiscales ortodoxas. Las compras nocturnas sugieren que los operadores comenzaron a anticipar ese escenario, con tres semanas por delante hasta la definición electoral.

Qué esperan los bancos y qué acciones miran

Las proyecciones previas a los comicios muestran la magnitud de las expectativas. Según una nota del 29 de septiembre citada por Bloomberg, JPMorgan estimó que un escenario de mejora fiscal podría fortalecer al real alrededor de 6%, llevar los rendimientos de los bonos públicos locales hacia 13% e impulsar las acciones hasta 50% desde los niveles de referencia de ese informe.

Son escenarios condicionados a la evolución de las cuentas públicas, cuyo alcance excede la reacción inmediata a la primera vuelta. Por su parte, Bloomberg Economics calculó que una eventual victoria presidencial de Bolsonaro podría reducir en 70 puntos básicos los rendimientos a diez años y fortalecer la moneda casi 3%.

Entre las empresas que podrían beneficiarse, Citigroup destacó a la desarrolladora inmobiliaria Cyrela y a la cadena de indumentaria C&A Modas, por su exposición al mercado interno y su sensibilidad a una baja de tasas. Una recuperación de la actividad del mercado de capitales también podría favorecer a B3 y XP, según el informe recogido por Bloomberg.

La siguiente prueba para el rally llegará el lunes. De acuerdo con el cronograma consignado por Bloomberg, la negociación local de monedas, tasas y futuros de acciones comienza a las 9 de San Pablo, mientras que las acciones abren a las 10, los mismos horarios que en la Argentina. Allí se verá si las compras que comenzaron durante la noche se extienden al conjunto del mercado brasileño.