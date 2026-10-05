Premios Nobel 2026: cuándo se conocerán a los ganadores y a qué hora se sabrán los resultados en Argentina + Agregar ámbito en









Una nueva edición de los galardones más prestigiosos del mundo distinguirá a personalidades destacadas en la ciencia, la cultura y la paz.

Las ceremonias y anuncios oficiales de cada categoría se transmitirán en vivo durante las mañanas de octubre

Como ocurre habitualmente durante esta época del año, la atención vuelve a enfocarse en la entrega de los Premios Nobel. Durante el mes de octubre, la mirada estará centrada en el dictamen de las academias e instituciones que eligen a personalidades clave en el ámbito del conocimiento, las letras y la acción comunitaria.

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La expectativa pública se renueva cada jornada mediante las transmisiones en vivo que realizan los distintos comités organizadores desde Europa. A lo largo de una semana, las instituciones encargadas de las evaluaciones irán revelando progresivamente a las figuras y trabajos más destacados en disciplinas como la medicina, la física, la química, la literatura, la paz y las ciencias económicas.

Premio Nobel Premios Nobel 2026: cronograma completo El calendario oficial dispuesto para revelar las distinciones contempla la entrega de un anuncio por jornada técnica, abarcando desde el lunes 5 hasta el lunes 12 de octubre. La agenda completa de las presentaciones contempla las siguientes fechas por categoría:

Lunes 5 de octubre : Premio Nobel de Fisiología o Medicina

: Premio Nobel de Fisiología o Medicina Martes 6 de octubre : Premio Nobel de Física

: Premio Nobel de Física Miércoles 7 de octubre : Premio Nobel de Química

: Premio Nobel de Química Jueves 8 de octubre : Premio Nobel de Literatura

: Premio Nobel de Literatura Viernes 9 de octubre : Premio Nobel de la Paz

: Premio Nobel de la Paz Lunes 12 de octubre: Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel Premios Nobel: horarios de Argentina Debido a la diferencia de huso horario con Europa Central, el seguimiento de los comunicados en Argentina demandará madrugar durante las jornadas de publicación. Los horarios previstos para la difusión local son los siguientes:

Medicina (Lunes 5) : 6:30 hs

: 6:30 hs Física (Martes 6) : 6:45 hs

: 6:45 hs Química (Miércoles 7) : 6:45 hs

: 6:45 hs Literatura (Jueves 8) : 8:00 hs

: 8:00 hs Paz (Viernes 9) : 6:00 hs

: 6:00 hs Ciencias Económicas (Lunes 12): 6:45 hs Cuándo será la entrega de premios Si bien los ganadores se darán a conocer a lo largo de este mes, los premios no se entregan de forma inmediata tras el anuncio. Siguiendo una histórica tradición, la ceremonia oficial de entrega se lleva a cabo el 10 de diciembre, coincidiendo exactamente con el aniversario del fallecimiento del creador del certamen, Alfred Nobel.

Los actos protocolares se dividen simultáneamente en dos ciudades europeas. La distinción correspondiente al Premio Nobel de la Paz se otorga de manera exclusiva en Oslo, Noruega, mientras que los reconocimientos de Medicina, Física, Química, Literatura y Ciencias Económicas se entregan durante el evento principal desarrollado en Estocolmo, Suecia.

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