Charlas de Quincho (Parte I): Torre Eiffel, planillas de rating, autos chinos y una ausencia en Armenia

París, la Torre Eiffel y el contraste con el riesgo país. Milei, pendiente del rating y los likes. Santiago Oría y una libertaria creada con IA. Delegación en Roma y Armenia, con una ausencia dolorosa. El insólito óleo que recibió Santiago Caputo. La pelea entre automotrices por el desembarco chino. Movimientos en San Miguel, Malvinas, cruces en el Congreso y una gira kicillofista por España. IDEA y los secretos de Mar del Plata, en la Parte II.

La primera parte de unos quinchos para todos los gustos, con París y la Torre Eiffel de fondo y el contraste con el riesgo país; Milei, pendiente del rating y los likes. y Santiago Oría enamorado de una libertaria creada con IA.

La política argentina tuvo esta semana dos capitales alternativas a Buenos Aires. Una estuvo en París , donde el Gobierno reunió a buena parte del círculo rojo, gobernadores y funcionarios para la segunda edición de Argentina Week . La otra, a más de 11.000 kilómetros, fue Mar del Plata , sede del 62° Coloquio de IDEA . Hubo aviones cruzados, empresarios que eligieron destino y otros que consiguieron estar en ambos lados. También ministros que hablaron desde Francia para auditorios ubicados frente al mar. Fueron tres días intensos y dejaron material suficiente para dos ediciones de estos Quinchos.

El consenso entre los empresarios que participaron de la experiencia francesa fue bastante extendido: París salió mejor que Nueva York . Y no solamente porque la última noche terminó en el primer piso de la Torre Eiffel. Hubo razones más terrenales. Esta vez, explicaban entre copa y copa, el Gobierno se puso el evento al hombro , a diferencia de la primera edición neoyorquina, que había tenido mucho más el sello de los bancos. También ayudaron la participación de 13 gobernadores , una presencia más activa de Javier Milei y anuncios de inversiones que, según el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki , totalizaron unos u$s27.000 millones .

La foto federal fue uno de los activos que más exhibieron los organizadores. Gobernadores del PRO, radicales, provinciales y peronistas compartieron mesas y escenario con el Presidente. No significó que todos regresaran convertidos al mileísmo. Cada uno llevó su propia libreta de reclamos. Pero entre los empresarios se valoró que, al menos durante tres días y a varios miles de kilómetros de la pelea doméstica, oficialistas y opositores pudieran sentarse a vender un mismo país .

ARGENTINA WEEK PARIS: UN MOMENTO HISTÓRICO DENTRO DE UN PERÍODO TRANSFORMADOR Gracias @JMilei por la confianza. Todo esto fue posible gracias a dos fuerzas: la seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente Javier Milei. US$27.000 MILLONES en anuncios de… pic.twitter.com/giOuKqDOqH

Milei también se mostró más involucrado que en otras citas empresariales. Habló de inversiones, volvió a proyectar el futuro económico y aprovechó París para empezar a ponerle música electoral a 2027 . El Presidente prometió que, si consigue otro mandato, 2028 será el mejor año económico de la historia argentina . Los inversores, bastante menos afectos a las profecías, insistieron con una pregunta más cercana: qué puede pasar en las elecciones del año próximo. Luis Caputo contó que prácticamente fue el interrogante excluyente de sus conversaciones.

La paradoja podía medirse en kilómetros. Mientras en París se hablaba de confianza e inversiones, en Buenos Aires el riesgo país tocaba nuevos máximos del año. El jueves había llegado a 636 puntos básicos, apenas por debajo del pico de marzo, pero el viernes trepó hasta 655 puntos, un nivel que no se veía desde noviembre del año pasado. En apenas las dos primeras ruedas de octubre acumuló una suba de 7,9%.

Es decir: París miraba el largo plazo mientras Buenos Aires pasaba la calculadora por el presente. Una contradicción que tampoco escapó a las conversaciones reservadas. El Gobierno volvió satisfecho por las fotos, los anuncios y el respaldo empresario, pero los mismos inversores que escuchaban las promesas preguntaban por las elecciones, la actividad y las condiciones necesarias para que los proyectos finalmente se transformen en dólares desembolsados.

No faltaron escenas más pequeñas. En una de las exposiciones de Pablo Quirno, el micrófono se cortó tres veces. La Embajada argentina suele reivindicar la austeridad con la que organizó el encuentro. Al terminar, uno de los presentes encontró la manera de reconocer el esfuerzo sin privarse de la ironía: “Tampoco le pedían tanto”, dijo, todavía mirando el micrófono rebelde.

También sobrevivió en las conversaciones parisinas una anécdota de la anterior escala financiera en Nueva York. Allí, según reconstruyó uno de los participantes, Axel Kicillof había conversado con inversores sobre el costo del financiamiento. “Yo a esta tasa me hubiese endeudado, no seguiría esperando”, habría dicho el gobernador bonaerense. La respuesta llegó sin anestesia: “Gobernador, a usted nunca le hubieran prestado a estas tasas”. Después, el inversor llamó a otro de los presentes para consultar si se había excedido. “¿Fui muy malo?”. Del otro lado lo absolvieron a medias: “Malo, pero sincero”. Hubo risas.

El cierre francés tuvo bastante más glamour. El escenario elegido fue el salón del primer piso de la Torre Eiffel. Allí cantó la soprano mendocina Verónica Cangemi, Milei ingresó, entonó el Himno Nacional junto a los presentes y pronunció unas últimas palabras antes de emprender el regreso. Agradeció a los organizadores y a las autoridades francesas, habló de un “cambio de página” después de los últimos cien años y anticipó que el Gobierno buscará repetir la experiencia en París y otros foros internacionales. Después saludó y partió: el vuelo de regreso esperaba esa misma noche.

Hubo Torre Eiffel, gobernadores, CEOs, promesas de inversiones y hasta soprano. El Gobierno volvió convencido de que París había superado a Nueva York. El mercado, desde Buenos Aires, le recordó que todavía queda bastante trabajo por hacer.

Y mientras todo eso ocurría, Mar del Plata tuvo su propia reunión del poder. Por allí desfilaron empresarios, políticos, candidatos, banqueros y funcionarios en el tradicional Coloquio de IDEA, que este año tuvo a Ámbito como media partner y coincidió exactamente con la cita francesa. Hubo almuerzos reservados, preocupaciones electorales, pases de factura y bastante conversación sobre lo que viene.

Pero un quincho tiene límites. Los secretos de IDEA tendrán que esperar hasta mañana.

De Roma a Armenia, con una ausencia que conmovió a la FURP

Política, diplomacia, religión, gastronomía y hasta una incursión por los vinos armenios tuvo la gira que organizó la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) por Roma y Armenia. La comitiva fue tan amplia como multipartidaria: estuvieron los diputados Cristian Ritondo, Oscar Zago, Sabrina Ajmechet, Giselle Castelnuovo y María Jimena López; los senadores Guillermo Andrada y Eduardo Vischi; el presidente de la FURP, Francisco Quintana; Matías Patanian y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian. Pero hubo un nombre que sobrevoló buena parte del viaje: el del senador riojano Juan Carlos Pagotto.

Pagotto tenía previsto formar parte de la gira, que comenzaba con una audiencia papal en Roma y continuaba luego hacia Armenia, pero se había bajado apenas una semana antes por razones médicas. La noticia de su fallecimiento encontró a buena parte de quienes iban a ser sus compañeros de viaje a miles de kilómetros de la Argentina y causó una fuerte conmoción. Había además una imagen demasiado reciente: apenas un mes atrás, el senador había participado de una cena preparatoria con toda la delegación.

Antes de que llegara la triste noticia, Roma había dejado una agenda intensa. Hubo Embajada argentina, Santa María Maggiore, recorrida por el Palazzo di Montecitorio y reunión con parlamentarios italianos, entre ellos Pier Ferdinando Casini y Mario Borghese. El miércoles llegó el plato fuerte: audiencia papal en la Plaza de San Pedro y posterior recepción con el embajador argentino ante la Santa Sede, Pablo Beltramino. Y hubo también platos fuertes en sentido literal: una de las noches incluyó una parada en Il Convivio Troiani, uno de los restaurantes reconocidos de la capital italiana. "Full pasta y tiramisú", fue el resumen.

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Después llegó Armenia. Instalados en The Alexander Hotel de Ereván, los argentinos pasaron por la Embajada, Converse Bank y la Asamblea Nacional, además de visitar el Memorial de Tsitsernakaberd, donde rindieron homenaje a las víctimas del genocidio armenio. También fueron recibidos en Etchmiadzin por Karekin II, Patriarca Supremo y Catolicós de todos los armenios.

El fin de semana permitió cambiar reuniones por turismo y gastronomía. Hubo paseo por el Mercado Vernissage, recorrida por la Bodega Karas, en el Valle de Ararat, y visitas al Monasterio de Geghard y al Templo de Garni. Una combinación de política, historia, religión y buenos vinos para una delegación en la que convivieron dirigentes de distintos espacios.

La comitiva de la FURP en la Asamblea armenia.

En Armenia, siguieron con atención las negociaciones en París, donde el Gobierno, con Milei, Karina y Santilli a la cabeza abrieron el diálogo y el grifo de concesiones con los trece gobernadores presentes en el Argentina Week. El objetivo: suspender las PASO con el noble objetivo de partir al peronismo en la elección 2027.

"Patricia Bullrich los va a hacer hociquear", dijo uno de ellos, en suelo armenio, tras conocer que el diálogo fue "express".

Santiago Oría y el amor en el metaverso

El cameraman oficial y estratega audiovisual del esquema libertario, Santiago Oría, terminó atrapado en el algoritmo de su propia narrativa. Resulta que el hombre quedó encandilado en Instagram con "Lucía Libertaria", una supuesta militante sub-25 que defendía el modelo a capa y espada.

Lucía Libertaria, la militante creada con IA. @Lucialibertariaok

The New York Times publicó una investigación para graficar la desregulación de la inteligencia artificial en Argentina y usó al pobre Oría como el ejemplo perfecto de la confusión entre lo real y lo sintético. El diario norteamericano desnudó que "Lucía" no era una militante de carne y hueso, sino un avatar.

“Es inteligente, es relinda”, había dicho el autopercibido cineasta Oría sobre la supuesta influencer, según el artículo firmado por Emma Bubola y Daniel Politi, y agregó que había planteado que “hay que traerla a que tenga más protagonismo”. Después de conocer que se trataba de una creación digital, el funcionario relativizó el engaño y sostuvo: “Me parece totalmente inofensivo. No tiene nada de dañino”.

El hombre, además, tiene cada vez más influencia en las estrategias comunicacionales. Y, en ese sentido, hay números que Javier Milei sigue con particular atención. En el entorno presidencial cuentan que el mandatario está cada vez más pendiente de las métricas de sus apariciones públicas y de sus redes sociales. Likes, retuits, reproducciones y, cuando se sienta frente a una cámara de televisión, también rating. La última entrevista que concedió a Luis Majul en LN+ habría vuelto a encender esa obsesión.

Según reconstruyen cerca del Gobierno, Milei esperaba una repercusión bastante mayor y no quedó conforme con una medición que, aseguran, rondó los dos puntos. El Presidente habría pedido incluso las planillas de Ibope y comparado el desempeño del reportaje con otras entrevistas. La inquietud no terminaría en la televisión: en su círculo admiten que también observa cuánto repercuten sus publicaciones en las redes y compara la cantidad de interacciones con las que conseguía en otros momentos de su gestión.

Pero la explicación presidencial sobre el desempeño de la entrevista habría agregado un capítulo a su ya complicada relación con Fernán Saguier. En conversaciones reservadas, Milei habría planteado que LN+ no promocionó suficientemente el reportaje en sus redes sociales y deslizado que existió una suerte de boicot interno para reducir su audiencia. La hipótesis sorprendió incluso a algunos de sus interlocutores: que el propietario de una señal conspirara para que menos gente mirara una entrevista emitida por su propio canal.

El enojo encuentra terreno fértil en una relación que viene acumulando capítulos. Esta misma semana Milei volvió a apuntar públicamente contra Saguier a raíz de un editorial de La Nación sobre las jubilaciones de privilegio. En privado, cuentan quienes conocen esos intercambios, cada dato que no coincide con las expectativas presidenciales suele disparar la búsqueda de una explicación.

El óleo libertario que sorprendió a Santiago Caputo

Al asesor presidencial Santiago Caputo le llegó un llamativo cuadro de regalo, estilo óleo clásico, que lo retrata a él junto a Javier Milei y un vistoso león multicolor como decorado de fondo. El consultor político no dudó en subir la pintura a su cuenta de X: "No sé quién me mandó esto", confesó, visiblemente desorientado.

"Tampoco entiendo quién es el que está con el Presidente y por qué el Presidente está disparando con sus manos. Igual espectacular loko, gracias", publicó en su cuenta de X.

No sé quién me mandó esto, pero tampoco entiendo quién es el que está con el Presidente y por qué el Presidente está disparando con sus manos. Igual espectacular loko, gracias. pic.twitter.com/CT7uHnY6bd — Santi C. (@slcaputo) October 1, 2026

En los pasillos de Balcarce 50 ya se lo toman como un gaje del oficio, porque la pinacoteca de la militancia no descansa. Este último óleo se suma a una ya extensa colección de retratos heroicos, bustos de impresión 3D y alegorías místicas que los fanáticos le hacen llegar permanentemente a los principales funcionarios del Gobierno. Ya corre el fuerte rumor de que en algún rincón de la quinta presidencial se está gestando, de manera informal, una suerte de museo de arte kitsch libertario para albergar todos estos bizarros testimonios de afecto político.

Mar vs. montaña, Chachos riojanos y Scioli Da Silva

Durante cuatro días, el pabellón azul de La Rural fue escenario de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el evento que reúne a los principales protagonistas del sector junto a representantes de las provincias, agencias y hasta delegaciones de otros países, en busca de captar inversiones y exhibir las potencialidades de la Argentina en la materia.

Según los organizadores, más de 143 mil visitantes recorrieron el predio, participaron 64 naciones de todas las regiones del mundo y hubo 1697 expositores. Por supuesto que, como suele suceder, la política dijo presente. En la apertura, estuvieron Karina Milei, Diego Santilli y Daniel Scioli, quien apareció en diversos momentos a lo largo de las cuatro jornadas. Diplomático, Scioli conserva una importante agenda de su pasado peronista. De hecho, por estas semanas, intenta seducir a gobernadores PJ con la promesa de acercarlos a Lula Da Silva, con quien mantiene buen vínculo de su paso como embajador en Brasil.

Scioli, acompañado de Frigerio, recorrió la FIT.

Sin embargo, muchos de los paseantes de la FIT se habrán sorprendido este domingo, cuando vieron las piruetas de Scioli, que olvidó la amistad con Lula y se mostró efusivo por la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones, que se definirán en un balotaje. Brasil a la carta, las ofertas que baraja Scioli ante cada interlocutor.

Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. pic.twitter.com/qKqHlfj3xI — Daniel Scioli (@danielscioli) October 5, 2026

Otra dirigente de peso que desfiló por la alfombra palermitana fue la senadora Patricia Bullrich, una de las estrellas de la hora política argentina, antes de viajar a Mar del Plata para el Cooquio de IDEA (espere, lector, a la Parte II de esta sección). Todavía encuadrada dentro de La Libertad Avanza, la exministra de Seguridad da rienda a un juego propio, con desmarques permanentes, que causa dolor a más de uno en la Casa Rosada.

"Hay que sacar de encima las trabas, bajar impuestos y dejar que quienes producen, invierten y generan trabajo puedan crecer", pidió Bullrich durante su paso por el evento. Precisamente, uno de los puntos destacados por algunos empresarios son las nuevas facilidades para montar agencias de turismo, fruto de la desregulación impulsada por el Gobierno. Eso hizo que, en líneas generales, primara un buen clima de negocios.

En cuanto a los stands provinciales, relució el sector dedicado a la Patagonia, donde el duelo entre costa y montaña se hizo sentir incluso entre las delegaciones de una misma provincia. Del lado norteño, sorprendió la apuesta de La Rioja, invitando a los visitantes a pasar a una cabina y agarrar todos los "Chachos" que pudieran. Se trata de la cuasimoneda emitida bajo la administración de Ricardo Quintela, un suvenir directo de tierra de caudillos.

Quien también se llevó las miradas fue la mascota de Parques Nacionales, un yaguareté vestido con traje típico de los guardaparques que repartió bolsas de tela y fotos por igual entre la concurrencia de niños y no tanto que recorrieron la Feria. Los que se quedaron afuera tendrán revancha. Eso sí: deberán esperar a octubre del año próximo.

De los clásicos de Pacheco a la invasión china

Hubo clima de nostalgia automotriz en General Pacheco, donde Ford festejó los 65 años de su histórica planta con una exhibición de 100 clásicos. Falcon, F-100, Fairlane, Taunus, Sierra, Escort y Focus fueron parte de una recorrida por la historia de una fábrica que ya produjo más de 3,5 millones de vehículos. Pero entre los autos históricos y las visitas guiadas, buena parte de las conversaciones estuvo puesta bastante menos en el pasado que en el futuro.

Los clásicos que ganaron premios en el festejo por los 65 años de la planta.

El anfitrión fue Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, que por esos días tenía además otra tarea: prepararse para moderar a Patricia Bullrich en el Coloquio de IDEA. Pero más allá de esos menesteres, entre los directivos del óvalo hay, como en toda la industria, una premisa: bajar la carga impositiva para mejorar la competitividad. El asunto terminó apareciendo en el escenario marplatense. “Me la paso hablando de impuestos”, reconoció Galdeano durante el intercambio con Bullrich.

En Ford, de todos modos, también encuentran razones para mirar el vaso medio lleno. La Ranger sigue empujando desde Pacheco, una planta que destina cerca del 70% de su producción a mercados externos, con Brasil como uno de sus principales destinos. La compañía además prepara la fabricación de la Ranger híbrida enchufable desde 2027, para la que anunció otros u$s170 millones y llevó a u$s870 millones la inversión acumulada en la transformación de la pick-up. En el mercado local, otra satisfacción llega justamente desde China: Territory, importada desde ese país, acumulaba 15.832 patentamientos hasta septiembre y se ubicaba cuarta entre todos los modelos vendidos en la Argentina, apenas detrás de la Ranger.

Y de Pacheco a Costa Salguero, donde este fin de semana quedó claro que el mapa automotor argentino está cambiando a una velocidad difícil de imaginar hace apenas algunos años. La primera Expo Auto Chino reunió a 26 marcas y más de 20 novedades, con el periodista Matías Antico como impulsor de la iniciativa. SUV, pick-ups, híbridos y eléctricos ocuparon los pabellones, pero el dato que sorprendió incluso a los propios organizadores fue otro: la cantidad de gente. Los pasillos estuvieron por momentos desbordados de público, con familias y curiosos intentando descubrir qué ofrecen nombres que hasta hace poco resultaban desconocidos para buena parte de los argentinos.

Expo Auto China y el retorno de los salones a Buenos Aires.

“Nada que envidiarles a los salones mundiales”, se escuchó entre los visitantes. El comentario se repitió con otra sensación: empieza a romperse el viejo prejuicio de que un auto chino necesariamente implica menor calidad. Los representantes de las propias compañías recorrían los stands de sus competidores y no faltaron elogios. Un ejecutivo de Hyundai se detuvo frente al Jetour G700, una mole híbrida enchufable de 903 CV, y resumió la impresión sin demasiada literatura: “Tremendo, bestial”. El modelo fue, efectivamente, una de las estrellas de la exposición.

Cada marca buscó su manera de hacerse notar. GWM llevó al Pelado López y a Zamolo para conducir actividades, montó un show de percusión y hasta recuperó el juego de embocar una pelota en un recipiente desde una escalera. “Mostramos algo distinto al resto”, resumieron desde la compañía. También hubo menos show y más negocios: representantes comerciales ofrecían cerrar operaciones en los propios stands y Santander instaló espacios para financiar compras. La exposición funcionó al mismo tiempo como salón y concesionaria.

En medio de semejante despliegue, llamó la atención justamente quien no estaba. BYD, uno de los jugadores chinos con mayor volumen en el mercado argentino, decidió no participar. La ausencia fue tema de conversación entre ejecutivos y visitantes. La compañía había optado por mantener su estrategia de eventos y acciones comerciales propias.

Pero la competencia no quedó encerrada dentro de Costa Salguero. Renault decidió jugar desde afuera. La automotriz llenó los alrededores de la exposición con carteles que invitaban a visitar sus 45 concesionarios sin necesidad de pagar entrada. Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, amplificó la campaña en sus redes y consiguió exactamente lo que buscaba: que todos hablaran de una marca que no participaba de la muestra.

La respuesta llegó desde adentro. Federico Pieruzzini, CEO de Eximar, representante de MG en la Argentina, recogió el guante. Destacó que miles de personas habían pagado una entrada precisamente para conocer y comparar vehículos diferentes y lanzó una frase bastante menos diplomática para describir el nuevo mercado: “Durante demasiado tiempo algunos se acostumbraron a cazar en un zoológico”. Después agradeció irónicamente a Renault por ayudar a poner la exposición en el centro de la conversación.

Una pelea de CEOs que traspasó los muros del Salón.

San Miguel, entre los fichajes y la propuesta de los "distritos federales"

Un dirigente peronista de larga trayectoria todavía no logra entender tanto bullicio del Movimiento Derecho al Futuro por las afiliaciones de Juan Carlos “Larry de Clay” Quinteros y Santiago Cúneo, realizadas en agosto. En un almuerzo en Palermo, fue particularmente ácido: definió a los flamantes fichajes como “dos lúmpenes de la política” y recordó que Cúneo pasó buena parte de los últimos años insultando y cuestionando duramente a Cristina Kirchner. “¿Eso es lo que tenemos para mostrar como ampliación?”, se preguntó ante sus compañeros de mesa.

La conversación derivó rápidamente hacia Andrés “Cuervo” Larroque. La interpretación de uno de los comensales fue que el ministro bonaerense está buscando dirigentes por fuera de las estructuras tradicionales para ampliar la base política del kicillofismo. El diagnóstico sobre Axel Kicillof fue igual de filoso: “Tiene un cerebro económico brillante, pero el cerebro político lo delega”, resumió el dirigente. Y, según su lectura, buena parte de esa tarea quedó en manos del Cuervo.

Larry y Cúneo, con el "Cuervo" Larroque.

Ahí apareció San Miguel. En el peronismo atribuyen el acercamiento a Cúneo, entre otras cosas, a que conserva una base política en ese distrito del noroeste del conurbano. Al mismo tiempo, Larroque impulsa a Bernarda Meglia para disputar la intendencia. La conclusión alrededor de la mesa fue que terminan arrastrando a Kicillof a que pague los costos de una aventura vecinalista.

Del otro lado de esa pelea aparece un viejo conocido: Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel y hombre fuerte del municipio, que por estos días busca darle volumen a una propuesta bastante más ambiciosa que darle continuidad a su proyecto, hoy en cabeza de Jaime Méndez. El proyecto de de la Torre para separar al conurbano de la provincia de Buenos Aires y convertir sus municipios en distritos federales empieza a recoger respaldos entre dirigentes del interior bonaerense.

Los últimos en levantar la mano fueron los intendentes de Chivilcoy, Guillermo Britos, y de Villarino, Carlos Bevilacqua. Lo hicieron durante un encuentro de dirigentes independientes realizado en Chivilcoy, del que participaron también el exintendente de Bragado Vicente Gatica y el diputado provincial Juan Esper. No es un detalle menor: de la Torre busca instalar que la federalización no sería solamente una discusión del conurbano, sino también una oportunidad para el interior.

Su argumento es sencillo: son dos Buenos Aires diferentes. La iniciativa comprende los 24 partidos del Gran Buenos Aires más Pilar, Escobar y General Rodríguez. Esos 27 municipios dejarían de depender de la provincia y pasarían a vincularse directamente con la Nación, aunque conservarían intendentes y concejos deliberantes propios. De la Torre sostiene que, liberado del peso fiscal y político del conurbano, el interior bonaerense podría concentrar sus recursos en sus propios problemas.

Britos y Bevilacqua encontraron además un punto de contacto con una vieja bandera del vecinalismo: la autonomía municipal. El intendente de Villarino viene reclamando que los municipios puedan dictar sus propias cartas orgánicas y cuestiona que hayan absorbido responsabilidades de Nación y provincia sin recibir recursos equivalentes. Esper sumó otra pieza al rompecabezas: su proyecto de policías municipales, asegura, podría ensamblarse con la federalización que propone De la Torre.

La propuesta todavía tiene por delante un camino político enorme: requeriría una ley bonaerense que ceda los territorios y otra del Congreso que constituya los distritos federales. De la Torre asegura que no hace falta reformar la Constitución y agrega dos ingredientes destinados a generar discusión: eliminar Ingresos Brutos en esos territorios y crear una policía militar para el conurbano.

Peronismo malvinero en la UOM y púgiles en el Congreso

Bullen las actividades malvineras en la ciudad de Buenos Aires. Tras el cónclave en la Casa de Ushuaia -detallado la semana pasada en esta misma sección-, el Movimiento Evita se dio cita el viernes en la sede porteña de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para profundizar una agenda con foco en el Atlántico Sur. Con el salón de actos Augusto Timoteo Vandor como escenario, dirigentes de distintas provincias y extracciones presentaron "Argentina Grande: Soberanía, Defensa Nacional y Organización Popular".

La jornada debut se tituló "Encuentro para defender la Patria, como lo soñó San Martín" y se dividió en dos paneles, en los que participaron especialistas y militantes políticos. Entre ellos estuvieron el general (retirado) Fabián Brown; Juan Carlos Schmid, histórico de la CGT y secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento; el exdiputado nacional por Santa Fe Eduardo Toniolli; y la politóloga, docente e investigadora Mariana Altieri.

En la ocasión, no fue de la partida el secretario general de UOM CABA, Roberto Bonetti, quien envió sus saludos a través de terceros, abriendo la puerta a nuevas reuniones en la misma sintonía. En cambio, sí dijo presente en la platea el exjefe de Gabinete Juan Manuel Adal Medina, saludado especialmente desde el escenario. Durante la jornada, se analizaron las principales aristas de la disputa por soberanía con el Reino Unido, la actual situación de las Islas Malvinas y las recientes medidas anunciadas por Javier Milei, quien fue blanco de críticas por parte de los oradores.

Schmid, por caso, le atribuyó el nuevo fervor malvinero a "una sábana pintada en el cuarto de un hotel", en referencia al "trapo" que la Selección exhibió después de eliminar a Inglaterra en el Mundial. Bajo ese precepto, denunció que Milei simplemente intenta usufructuar ese episodio que causó conmoción nacional y también en el mundo.

Por supuesto que al calor de la tardecita de Almagro no faltaron el café, el mate ni las galletitas y medialunas, parte del catering desplegado al ingreso del histórico gremio, bajo la atenta mirada de un busto de Evita rodeado de placas alusivas. También hubo tiempo para charlas coyunturales y se coló alguna consulta sobre la actualidad del Movimiento Evita y del peronismo en general. "¿2027? Para eso falta mucho. Por ahora, hay que marchar al Congreso para voltear el DNU y recuperar la ley de Tierras". Paso a paso.

El peronismo también tuvo su nota legislativa excluyente en el Congreso, pese a que no hubo sesión. El dato fue el enfrentamiento a gritos y dedazos entre peronistas y libertarios. Juan Grabois se llevó los flashes -y dos proyectos de destitución en su contra- pero también integraron la grilla del conflicto Agustín Rossi y los oficialistas Gerardo Huesen y Federico Pelli. Pero la pelea de pesos pesados la protagonizó en segundo plano el justicialista porteño Javier Andrada, que cuando se quiso meter en el tole tole fue sujetado por un guardia de seguridad, que se habría acordado de su madre sin saber que es diputado nacional. "Eso es porque viene sin saco", acotó burlón otro opositor.

Hablando de indumentaria, el que fue señalado por su recambio permanente de remeras fue Esteban Paulón, que hizo del consignismo textil una impronta: el martes fue a una comisión con un retrato de Adorni vestido de monje y al día siguiente con la tipografía mundialista de "Las Malvinas son argentinas". "Sos el único que mueve el mercado interno encargando remeras a fin de mes", le dijo un peronista en el último plenario. Paulón ahora moverá también el mercado de celulares: viajó a Brasil a fiscalizar las elecciones y, durante una entrevista por videollamada, le manotearon el teléfono. Tristeza nao tem fim.

Correa, de gira laboral por España

Mientras en la Provincia se sigue discutiendo el armado electoral, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, se dedicó a hacer kilómetros por España, y lo fue documentando paso a paso en sus redes. La parada más vistosa fue en Madrid, donde se sentó con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno español.

Correa y Yolanda Díaz, en Madrid.

Según contó, el temario fue amplio: regulación de plataformas digitales, el sistema de indemnizaciones y el Fondo de Garantía Salarial, cooperativismo industrial y de cuidados, intermediación laboral y capacitación. Como para que no quedaran dudas de la afinidad, cerró el posteo con la consigna del "Estado presente". En la capital española también hubo agenda sindical: se reunió con la cúpula de la Federación Sindical Mundial, con Pepe Álvarez, el número uno de la UGT, y con la plana mayor de Comisiones Obreras de Madrid, encabezada por Paloma López Bermejo.

De ahí siguió para el País Vasco. Recorrió las instalaciones centrales de Lanbide, el servicio público de empleo vasco, donde lo recibió su director general, Francisco Pedraza Moreno. Después pasó por la sede del Gobierno Vasco para reunirse con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Hablaron de empleabilidad, autoempleo, economía social y de cómo reforzar la inspección para combatir el trabajo no registrado. La gira terminó en Cataluña, con el secretario de Trabajo, Francisco Ramos, y el responsable del Servei d'Ocupació, a quienes les contó la experiencia de los Centros de Formación Laboral bonaerenses y de las empresas recuperadas.

Pero el viaje tiene una lectura que va más allá de la foto. Según trascendió, el armador de Axel Kicillof viajó en nombre del gobernador para conocer de cerca esos modelos de intermediación laboral y cooperativismo industrial, e intercambiar ideas sobre qué podría servir para dar respuesta a lo que pasa por estas pampas. Los que conocen el paño lo leen sin vueltas: en el kicillofismo ya están tomando apuntes por si en 2027 hay que gobernar algo más grande que la Provincia. Previsores, los muchachos.