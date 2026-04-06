Compras en Miami 2026: cómo hacer rendir cada dólar en los mejores outlets

Antes de viajar, hay consejos que muchos pasan por alto y que pueden cambiar el rumbo de tu experiencia en el exterior.

Antes de viajar a Estados Unidos, es importante que sepas de estos trucos para ahorrar.

Viajar a Estados Unidos con la idea de renovar el guardarropa o comprar artículos tecnológicos sigue siendo un clásico entre los argentinos. Uno de los lugares preferidos para hacerlo es Miami , que se mantiene como uno de los más elegidos por la variedad de marcas y los precios competitivos que tiene.

El problema es que si se va sin una buena planificación, el gasto puede dispararse rápido . La diferencia entre pagar de más o conseguir excelentes precios suele estar en conocer los lugares indicados , elegir el momento adecuado y aprovechar algunas herramientas no muy conocidas.

A la hora de buscar precios más bajos , los centros comerciales tipo outlet concentran la mayor cantidad de ofertas . En Miami hay dos opciones que se destacan.

En primer lugar está Sawgrass Mills , considerado uno de los complejos más grandes de la región. Cuenta con una enorme cantidad de locales , desde marcas internacionales hasta tiendas de liquidación. Su tamaño permite recorrerlo durante horas, pero también por eso es que hay que ir con tiempo.

Otra alternativa muy elegida es el Dolphin Mall , un shopping que se encuentra más cerca del aeropuerto, lo que lo vuelve perfecto para quienes tienen escalas largas o poco tiempo en la ciudad. Si bien es más chico que el anterior, cuenta con una muy buena variedad de marcas .

Ambos espacios ofrecen estacionamiento sin costo y un patio de comidas.

Cómo conseguir cupones de descuento para ahorrar dólares

Uno de los secretos mejor guardados para pagar menos está en los cupones, un sistema muy común en los Estados Unidos, ya que permite acceder a rebajas adicionales sobre precios que de por si están reducidos.

Una de las primeras recomendaciones es registrarse en las páginas oficiales de los outlets antes del viaje. Muchas promociones llegan por correo electrónico y tienen una vigencia limitada. También es fundamental revisar la carpeta de promociones o spam, donde suelen aparecer estas ofertas.

Dentro de los centros comerciales, los puntos de atención al visitante suelen ofrecer cuponeras especiales solo para turistas. En algunos casos tienen costo, pero incluyen descuentos en múltiples tiendas, así que termina compensando el gasto inicial.

Otra de las estrategias es descargar aplicaciones especializadas en ofertas o instalar extensiones en el navegador que detectan códigos de descuento al momento de pagar online, algo genial para las compras digitales o reservas anticipadas. Además, algunas tarjetas de crédito internacionales brindan beneficios exclusivos.

Compras descuentos rebajas Con toda la información a mano y un poco de anticipación, es posible volver con muchos más productos de los planificados, pero sin exceder el presupuesto. Pexels

Días de liquidación: otra estrategia para maximizar tu ahorro

Más allá de los cupones, el calendario comercial en Estados Unidos cuenta con días en los que los precios bajan considerablemente.

Uno de los primeros eventos importantes del año es el Presidents Day (16 de febrero), que suele incluir descuentos en ropa, tecnología y artículos para el hogar. A mediados de año se celebra el Memorial Day (25 de mayo), otra fecha con promociones en las mismas categorías.

Otra fecha importante es el Independence Day (4 de julio) genera una nueva ola de rebajas en la mayoría de los comercios. Además, a esto se suman los eventos digitales como el Amazon Prime Day (habitualmente en julio), que ofrece excelentes ofertas en productos electrónicos y de uso diario.

En la segunda mitad del año, el Labor Day (7 de septiembre) y el Columbus Day (12 de octubre) también ofrecen muy buenos precios. Ya en el cierre del año se concentran las ofertas más intensas con el Black Friday (27 de noviembre) y el Cyber Monday (30 de noviembre), días en los que la mayoría de comercios lanza promociones masivas tanto en tiendas físicas como online.