Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de Argentina y se enciende la ilusión mundialista

El entrenador dio a conocer los 26 jugadores que viajarán a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. Uno por uno, los elegidos para defender el título.

El técnico argentino definió los 26 que viajarán al Mundial. El capitán Lionel Messi, comandará al equipo.

Lionel Scaloni presentó este jueves la lista definitiva de la Selección argentina para competir en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Con Lionel Messi a la cabeza, el entrenador llevará a buena parte de los campeones del mundo en Qatar 2022, pero también incluyó algunas sorpresas. Quiénes se quedaron afuera.

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Con dos días de anticipación, el técnico del seleccionado nacional y su cuerpo técnico definieron a los 26 jugadores que representarán al país en la cita mundialista que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. El capitán del equipo, que llega tocado por sus últimos encuentros en Inter Miami, era uno de los nombres puestos y será el encargado de comandar a la albiceleste en la defensa del título.

En el arco, Scaloni volvió a confiar en Emiliano "Dibu" Martínez , arquero del Aston Villa y figura en Qatar 2022, que estará acompañado por Gerónimo Rulli (Olimpique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

Entre los defensores, el técnico eligió llevar a seis campeones del mundo: Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Nahuel Molina, a los que se sumarán Facundo Medina y Leonardo Balerdi.

En el mediocampo, repetirán Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Debutarán en una cita mundialista Nico Paz, Valentín Barco y Giovani Lo Celso.

Adelante, el entrenador de la selección campeona del mundo llevará una vez más a Lionel Messi, quien asistirá a su sexto Mundial, junto con Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada, que repetirán convocatoria. Participarán por primera vez Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel López.

Cuándo debutará Argentina

El seleccionado nacional integrará el Grupo J. Hará su debut el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22 de Argentina. y continuará su camino el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La fase inicial terminará el 27 ante Jordania, nuevamente en suelo texano.

Los futbolistas comenzarán la concentración el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Allí, el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia.

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