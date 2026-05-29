Día del Ejército Argentino: este 29 de mayo la fuerza cumple 216 años de historia

Cada 29 de mayo, el Ejército Argentino conmemora su creación oficial, una fecha que remite a los primeros días posteriores a la Revolución de Mayo y al nacimiento de las fuerzas que acompañaron el proceso independentista. Este 2026, la institución cumple 216 años atravesada por una mezcla de tradición, cambios internos y nuevos debates sobre el rol militar en el país.

La fecha suele estar acompañada por actos protocolares, homenajes y actividades en distintas guarniciones militares del territorio nacional. Pero más allá de lo ceremonial, el aniversario también reabre discusiones históricas y políticas sobre la evolución de las Fuerzas Armadas Argentinas , su relación con la sociedad y los desafíos que enfrentan en la actualidad.

En los últimos años, el Ejército buscó reposicionarse con tareas vinculadas a la asistencia en emergencias, apoyo logístico y modernización tecnológica. Desde operativos durante inundaciones hasta despliegues sanitarios en pandemia, la fuerza fue sumando funciones que para muchos argentinos modificaron la imagen tradicional asociada exclusivamente a la defensa militar. Aun así, persisten miradas distintas y debates sensibles vinculados al pasado reciente del país.

29 de mayo, aniversario de la creación del Ejército Argentino

El origen formal del Ejército Argentino se remonta al 29 de mayo de 1810, apenas cuatro días después de la conformación de la Primera Junta. Ese día, el gobierno patrio decidió organizar las milicias existentes en Buenos Aires para crear una fuerza militar estable que pudiera defender el nuevo proceso político surgido tras la Revolución de Mayo.

Las bases iniciales del Ejército estuvieron compuestas por cuerpos de milicianos criollos que ya habían participado en las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807. Aquellas experiencias habían dejado algo claro: la defensa del territorio no podía depender únicamente de tropas enviadas desde España. Con ese antecedente fresco, la Primera Junta avanzó rápidamente en la reorganización militar.

Uno de los nombres más asociados a esa etapa fundacional es el de Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta y figura clave en la estructuración de las primeras unidades militares patriotas. Poco después aparecerían protagonistas centrales como Manuel Belgrano y José de San Martín, quienes terminarían convirtiéndose en símbolos de las campañas independentistas.

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A lo largo de más de dos siglos, el Ejército participó de algunos de los momentos más importantes, y también más complejos, de la historia argentina. Desde las guerras por la independencia hasta conflictos fronterizos, pasando por misiones internacionales y tareas de asistencia civil, la institución fue transformándose junto con los cambios políticos y sociales del país.

En la actualidad, la fuerza cuenta con presencia en distintas provincias y desarrolla funciones variadas. Además de las tareas específicas de defensa, participa en operativos de ayuda humanitaria, campañas sanitarias y apoyo logístico en zonas afectadas por emergencias climáticas. Durante los incendios forestales en el sur argentino y distintas inundaciones registradas en los últimos años, soldados y vehículos militares colaboraron con evacuaciones, distribución de insumos y armado de centros de asistencia.

Otro de los ejes actuales pasa por la modernización del equipamiento militar. En los últimos años se impulsaron proyectos de actualización tecnológica vinculados a vehículos blindados, sistemas de comunicación y capacitación profesional. También crecieron las inversiones en vigilancia de fronteras y control de espacios estratégicos.

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Sin embargo, la discusión sobre las Fuerzas Armadas en Argentina sigue atravesada por la memoria histórica. El terrorismo de Estado durante la última dictadura militar dejó una marca profunda en la sociedad y condicionó durante décadas la relación entre la ciudadanía y las instituciones militares. Esa complejidad forma parte inevitable de cualquier análisis sobre el presente del Ejército.

Por eso, para muchos especialistas, el desafío actual de la fuerza pasa tanto por la capacitación técnica como por la construcción de legitimidad social dentro del marco democrático. Las nuevas generaciones de militares se forman bajo doctrinas distintas a las de otras épocas y con un fuerte énfasis en derechos humanos, cooperación internacional y asistencia a la comunidad.

Mientras tanto, cada 29 de mayo funciona también como una jornada de reconocimiento para miles de hombres y mujeres que integran hoy el Ejército Argentino en distintas funciones a lo largo del país. Desde bases patagónicas hasta unidades ubicadas en el norte, la institución mantiene despliegue permanente en zonas estratégicas y continúa adaptándose a escenarios muy distintos a los de su nacimiento en 1810.