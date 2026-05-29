Los Nocheros celebran 40 años de historia en el Gran Rex: cómo y dónde comprar las entradas

Será un show especial donde convivirán los clásicos que marcaron generaciones, el legado de una banda que transformó el folklore argentino y toda la emoción de un reencuentro histórico con su gente.

En el marco de su gira aniversario, la banda presentará “Nocheros 40 años. El show” , un show especial que recorrerá los momentos más emblemáticos de una trayectoria que marcó para siempre a la música popular argentina.

Más de 25 álbumes, millones de discos vendidos, escenarios históricos y reconocimientos internacionales cuentan una parte del recorrido. Pero hay algo que ningún número puede terminar de explicar: la manera en que Los Nocheros lograron permanecer durante cuarenta años en el corazón de la gente, atravesando generaciones sin perder vigencia ni emoción.

Más que un recital aniversario, la propuesta busca transformar la noche en una experiencia emocional donde convivan la nostalgia, el presente y el legado de una de las bandas más importantes del folklore nacional. Será un recorrido por las canciones que acompañaron generaciones enteras, pero también por las distintas etapas, cambios, desafíos y momentos que construyeron la identidad de Los Nocheros a lo largo de estos 40 años.

El regreso al Gran Rex tiene además un valor simbólico especial para la historia del grupo. Fue en ese escenario de la Avenida Corrientes donde el fenómeno Nocheros explotó masivamente a finales de los ‘90, consolidando un vínculo histórico e inquebrantable con el público porteño. Volver allí en el marco de este aniversario conecta directamente con ese momento clave de su carrera y con una historia compartida que sigue más vigente que nunca.

Fechas de la gira de Los Nocheros