Crece la tensión en Medio Oriente: Irán afirma que derribó una aeronave de EEUU + Agregar ámbito en









El episodio se produjo en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para extender por 60 días el alto el fuego vigente desde abril.

Crece la tensión en Medio Oriente: Irán afirma que derribó una aeronave de EEUU.

La tensión entre Irán y EEUU volvió a escalar este jueves luego de que medios estatales iraníes afirmaran que las defensas antiaéreas derribaron una aeronave estadounidense en la provincia de Bushehr, en el sur del país.

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Según la televisión estatal iraní, el hecho ocurrió en la gobernación de Jam y fue confirmado por el gobernador Masoud Tangestani, quien aseguró que “una aeronave hostil” fue destruida y que la situación en la zona ya estaba bajo control. Sin embargo, un funcionario estadounidense negó la versión en declaraciones a Reuters.

El episodio se produjo en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para extender por 60 días el alto el fuego vigente desde abril, aunque las conversaciones ya atravesaban un clima de extrema fragilidad por acusaciones cruzadas de violaciones a la tregua.

estados unidos iran donald trump mojtaba jamenei El episodio se produjo en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para extender por 60 días el alto el fuego vigente desde abril.

Negociaciones frágiles y nuevos ataques complican la continuidad de la tregua Horas antes, trascendió que ambas partes habían alcanzado un acuerdo preliminar para prolongar el cese de hostilidades y abrir nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní. La información, publicada por Axios y confirmada por fuentes estadounidenses, fue desmentida rápidamente por la agencia iraní Tasnim, que aseguró que el memorando “todavía no está finalizado”.

En paralelo, continúan las hostilidades militares en la región. EEUU realizó bombardeos en Bandar Abbas y los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron ataques contra una base estadounidense. Además, Kuwait denunció un ataque con drones y misiles atribuido a Irán y advirtió sobre una “peligrosa escalada”. Las fuerzas iraníes también efectuaron disparos de advertencia contra buques en el estrecho de Ormuz, una zona clave por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de hidrocarburos. Por otro lado, tras las versiones sobre un posible acuerdo, el precio del petróleo cayó y el índice inflacionario preferido de la Reserva Federal de EEUU, el PCE, registró una suba interanual del 3,8% en abril, impulsado por el costo de la energía.