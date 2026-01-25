Compras récord en el exterior: el sistema "puerta a puerta" marcó un máximo histórico en 2025

Las importaciones para consumo personal crecieron más de 270% en 2025 y alcanzaron niveles récord, impulsadas por precios más bajos, mayor apertura comercial y el auge de plataformas como Amazon, Shein y Temu.

Detrás del crecimiento del “puerta a puerta” se abre un debate de fondo sobre el modelo económico

Las c ompras online en plataformas del exterior como Amazon, Shein, Temu y AliExpress hace tiempo dejaron de ser un fenómeno marginal y se consolidaron como una alternativa cada vez más elegida por los argentinos, atraídos por la conveniencia de precios y la posibilidad de acceder a productos que no se consiguen en el mercado local.

En 2025, las importaciones vía el sistema “puerta a puerta” para uso personal crecieron 274,2% interanual y totalizaron u$s894 millones, según datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec. El dinamismo fue especialmente marcado hacia fin de año: solo en diciembre se alcanzó un nuevo máximo histórico de u$s105 millones, lo que implicó un salto de 179,6% frente al mismo mes de 2024, impulsado por las compras navideñas y el cobro del aguinaldo, de acuerdo con Analytica.

El fenómeno se inscribe en un contexto más amplio de expansión de las importaciones. En diciembre, el total importado por el país alcanzó los u$s5.556 millones, con una suba de 3,5% interanual (u$s188 millones más que en igual mes de 2024). Las cantidades crecieron 3,0% y los precios apenas 0,4%. El rubro que más se expandió fue “Resto”, con un aumento de 160,2% y un monto de u$s67 millones, explicado esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales y de courier, según el Indec.

En perspectiva histórica, Abeceb destacó que 2025 cerró con volúmenes récord de importaciones “puerta a puerta”, que superaron en 3,1% el máximo alcanzado en 2017 y triplicaron el promedio de los años noventa. En términos anuales, este tipo de compras creció cerca de 180% respecto de 2024.

El ranking de los productos más adquiridos combina bienes básicos y otros aspiracionales. Ropa y calzado lideran por variedad y precio, seguidos por celulares, computadoras, consolas de videojuegos y accesorios electrónicos, en un contexto en el que la tecnología continúa siendo sensiblemente más cara en la Argentina. También se destacan artículos como el termo Stanley, juguetes, productos para el hogar y el exterior, muebles, y una demanda en alza de maquillajes, perfumes y productos de cuidado personal, traccionada por marcas que no se consiguen en el país o que resultan más económicas en plataformas internacionales.

El boom responde a múltiples factores: la apertura comercial y la flexibilización de las importaciones de particulares tras años de restricciones, la baja de aranceles, un tipo de cambio relativamente estable, diferencias de precios que pueden llegar al 60%, el acceso a un catálogo mucho más amplio y la fuerte irrupción de plataformas chinas.

Según Abeceb, el salto también obedece a cuestiones estructurales: “una economía más grande y compleja, una población mayor, cadenas productivas más largas y una mayor integración al comercio global, en un mundo que hoy comercia significativamente más que en los ’90”. La consultora subrayó además un cambio en la composición de las importaciones, con mayor peso de los bienes finales. En ese marco, los bienes de consumo concentraron cerca del 15% de las compras externas en 2025, el nivel más alto desde comienzos de siglo, mientras que el régimen de courier se consolidó como el canal de mayor expansión.

El rubro textil el más afectado en importaciones, y también en exportaciones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que las manufacturas de origen industrial (MOI) cerraron 2025 con exportaciones por u$s23.380 millones, lo que representó un crecimiento del 6% respecto del año anterior. Este conjunto incluye rubros como calzado, manufacturas de cuero, marroquinería, textiles y confecciones, entre otros.

Dentro de ese universo, la cadena de moda mostró un desempeño más débil. En 2025, esta subdivisión exportó US$ 17 millones, cifra que implicó una caída del 9% en relación con 2024. El sector continúa afectado por un contexto internacional desafiante, marcado por cambios en los patrones de consumo, la sustitución de materiales y una mayor competencia regional.

El retroceso más pronunciado se registró en el rubro calzado y sus partes, que redujo sus envíos al exterior un 25,7% interanual y finalizó el año con exportaciones por u$s7 millones.

Si bien las MOI en su conjunto aportaron al crecimiento de las exportaciones en 2025, los datos evidencian un desempeño heterogéneo al interior del sector. Para la cadena de moda argentina, el inicio del nuevo año plantea el desafío de recuperar competitividad y recomponer volúmenes en los mercados internacionales.

