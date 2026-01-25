SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de enero 2026 - 07:45

Suben las tasas de los Plazos Fijos: ¿cuánto gano si invierto $150.000 a 30 días?

Las entidades bancarias compiten con los porcentajes para atraer más clientes, es por eso que se debe elegir la mejor opción para resguardar el dinero.

Los plazos fijos se mantienen como una opción segura para quienes buscan resguardar sus ahorros en un escenario de inflación persistente. Este instrumento financiero ofrece estabilidad y previsibilidad, aunque su rentabilidad puede variar según la entidad bancaria elegida. En enero de 2026, las tasas de interés presentan diferencias notorias entre bancos, lo que permite a los inversores seleccionar la opción más conveniente para sus necesidades.

La posibilidad de calcular el rendimiento desde el primer día convierte a los plazos fijos en una herramienta atractiva, especialmente en períodos cortos como los 30 días. En un contexto económico incierto, este instrumento ofrece seguridad y certidumbre, dos factores clave para quienes desean proteger su capital sin exponerse a volatilidades mayores.

Las tasas de interés para plazos fijos en pesos varían según el banco y el canal de contratación. Las entidades financieras ofrecen porcentajes distintos para operaciones presenciales y digitales, con mejores condiciones en las gestiones online. A continuación, las tasas actualizadas al 23 de enero de 2026 para plazos fijos a 30 días:

  • Banco de la Nación Argentina: 26% (TNA)

  • Banco Santander: 23% (TNA)

  • Banco Galicia: 23% (TNA)

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25% (TNA)

  • BBVA: 23% (TNA)

  • Banco Macro: 27,5% (TNA)

  • Banco Credicoop: 25% (TNA)

  • ICBC: 23,5% (TNA)

  • Banco Ciudad: 23% (TNA)

Cuánto gano si invierto 150 mil pesos en un plazo fijo

Una inversión de $150.000 en un plazo fijo a 30 días en el Banco de la Nación Argentina genera un interés de $2.527,40, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%. Sin embargo, la Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54% permite un rendimiento mayor al finalizar el plazo.

Con una TNA del 26%, el interés mensual sería de $3.205,48, lo que resulta en un monto total de $153.205,48 al vencimiento. Este cálculo demuestra la importancia de elegir la entidad con la tasa más alta para optimizar las ganancias y aprovechar al máximo el capital invertido.

