Suben las tasas de los Plazos Fijos: ¿cuánto gano si invierto $150.000 a 30 días?

Las entidades bancarias compiten con los porcentajes para atraer más clientes, es por eso que se debe elegir la mejor opción para resguardar el dinero.

Plazo fijo: ante el aumento de las tasas esto se gana al invertir $150.000 a 30 días. Depositphotos

Los plazos fijos se mantienen como una opción segura para quienes buscan resguardar sus ahorros en un escenario de inflación persistente. Este instrumento financiero ofrece estabilidad y previsibilidad, aunque su rentabilidad puede variar según la entidad bancaria elegida. En enero de 2026, las tasas de interés presentan diferencias notorias entre bancos, lo que permite a los inversores seleccionar la opción más conveniente para sus necesidades.

La posibilidad de calcular el rendimiento desde el primer día convierte a los plazos fijos en una herramienta atractiva, especialmente en períodos cortos como los 30 días. En un contexto económico incierto, este instrumento ofrece seguridad y certidumbre, dos factores clave para quienes desean proteger su capital sin exponerse a volatilidades mayores.

inversiones plazo fijo Depositphotos El aumento de las tasas de los plazos fijos, a cuánto operan hoy 23 de enero Las tasas de interés para plazos fijos en pesos varían según el banco y el canal de contratación. Las entidades financieras ofrecen porcentajes distintos para operaciones presenciales y digitales, con mejores condiciones en las gestiones online. A continuación, las tasas actualizadas al 23 de enero de 2026 para plazos fijos a 30 días:

Banco de la Nación Argentina: 26% (TNA)

Banco Santander: 23% (TNA)

Banco Galicia: 23% (TNA)

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25% (TNA)

BBVA: 23% (TNA)

Banco Macro: 27,5% (TNA)

Banco Credicoop: 25% (TNA)

ICBC: 23,5% (TNA)

Banco Ciudad: 23% (TNA) Cuánto gano si invierto 150 mil pesos en un plazo fijo Una inversión de $150.000 en un plazo fijo a 30 días en el Banco de la Nación Argentina genera un interés de $2.527,40, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%. Sin embargo, la Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54% permite un rendimiento mayor al finalizar el plazo.

Con una TNA del 26%, el interés mensual sería de $3.205,48, lo que resulta en un monto total de $153.205,48 al vencimiento. Este cálculo demuestra la importancia de elegir la entidad con la tasa más alta para optimizar las ganancias y aprovechar al máximo el capital invertido.