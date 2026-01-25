Los plazos fijos se mantienen como una opción segura para quienes buscan resguardar sus ahorros en un escenario de inflación persistente. Este instrumento financiero ofrece estabilidad y previsibilidad, aunque su rentabilidad puede variar según la entidad bancaria elegida. En enero de 2026, las tasas de interés presentan diferencias notorias entre bancos, lo que permite a los inversores seleccionar la opción más conveniente para sus necesidades.
Suben las tasas de los Plazos Fijos: ¿cuánto gano si invierto $150.000 a 30 días?
Las entidades bancarias compiten con los porcentajes para atraer más clientes, es por eso que se debe elegir la mejor opción para resguardar el dinero.
-
Cuánto debo invertir en un plazo fijo para ganar $25.000
-
Cuánto ganás en un Plazo Fijo, si invertís $300.000 a 30 días
La posibilidad de calcular el rendimiento desde el primer día convierte a los plazos fijos en una herramienta atractiva, especialmente en períodos cortos como los 30 días. En un contexto económico incierto, este instrumento ofrece seguridad y certidumbre, dos factores clave para quienes desean proteger su capital sin exponerse a volatilidades mayores.
El aumento de las tasas de los plazos fijos, a cuánto operan hoy 23 de enero
Las tasas de interés para plazos fijos en pesos varían según el banco y el canal de contratación. Las entidades financieras ofrecen porcentajes distintos para operaciones presenciales y digitales, con mejores condiciones en las gestiones online. A continuación, las tasas actualizadas al 23 de enero de 2026 para plazos fijos a 30 días:
Banco de la Nación Argentina: 26% (TNA)
Banco Santander: 23% (TNA)
Banco Galicia: 23% (TNA)
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25% (TNA)
BBVA: 23% (TNA)
Banco Macro: 27,5% (TNA)
Banco Credicoop: 25% (TNA)
ICBC: 23,5% (TNA)
Banco Ciudad: 23% (TNA)
Cuánto gano si invierto 150 mil pesos en un plazo fijo
Una inversión de $150.000 en un plazo fijo a 30 días en el Banco de la Nación Argentina genera un interés de $2.527,40, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%. Sin embargo, la Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54% permite un rendimiento mayor al finalizar el plazo.
Con una TNA del 26%, el interés mensual sería de $3.205,48, lo que resulta en un monto total de $153.205,48 al vencimiento. Este cálculo demuestra la importancia de elegir la entidad con la tasa más alta para optimizar las ganancias y aprovechar al máximo el capital invertido.
- Temas
- Plazo fijo
- Inversiones
Dejá tu comentario