Importaciones: el peso de los bienes de consumo tocó un récord desde 2001, ¿qué productos se dispararon?

En el marco de la apertura comercial, el crecimiento importador fue impulsado en gran parte por el arribo de bienes terminados. Por el contrario, los bienes intermedios arrojaron una suba casi en línea con el rebote de la actividad económica.

Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un récord histórico en 2025 y su peso sobre la canasta de compras totales al exterior fue el más alto desde el fin de la convertibilidad. Según un relevamiento de Ámbito , en alimentos, electrodomésticos e indumentaria se verificaron los mayores efectos de la apertura comercial.

Esta semana el INDEC informó que el año pasado cerró con un superávit comercial de u$s11.286 millones. Tanto las cantidades exportadas como las exportadas anotaron un récord histórico , aunque las segundas crecieron en una proporción mucho mayor respecto de 2024.

Concretamente, las importaciones saltaron 24,7% interanual en valor y 30,5% en cantidades . Mientras tanto, las exportaciones lo hicieron en un 9,3% y 10%, respectivamente.

En términos de divisas, el país importó u$s15.015 millones más que en 2024 . El mayor aporte a ese aumento provino de la adquisición de bienes de capital (+u$s5.112 millones), traccionada por tractores y vehículos para el transporte de mercancías.

Sin embargo, en términos porcentuales las compras a otros países que más crecieron fueron las realizadas "puerta a puerta", o Courier (+274%), las de vehículos para el transporte de pasajeros (+97,6%) y las de bienes de consumo (+54%) . Entre las tres categorías quitaron u$s7.464 millones al superávit comercial, destacándose en particular el aporte de la última ( +u$s3.997 millones ).

Las importaciones de bienes de consumo tocaron un récord, impulsadas por alimentos, ropa y electrodomésticos

Los valores en bienes de consumo se encuentran en máximos históricos. Asimismo, el año pasado este uso económico representó el 15% del total de importaciones, la cifra más alta desde 2001, último año de vigencia del "uno a uno".

Tomando como punto de partida los datos del INDEC, y el Nomenclador Común del Mercosur, este medio construyó un relevamiento propio para identificar la composición de los 50 bienes de consumo donde más subieron las compras externas entre 2024 y 2025.

Al agrupar esos productos en 10 categorías, el resultado fue que la mayor variación en dólares se observó en las importaciones de alimentos (+u$s458 millones), en particular de carnes (de cerdo y de vaca), paltas y bananas (más por su incremento absoluto que por su avance porcentual). También resaltaron aquí las subas en café, mezcla de aceites y grasas, salmón, uvas, productos de panadería y confitería, y almendras.

image

Detrás le siguieron los electrodomésticos (+u$s415 millones), con un salto porcentual bastante superior al de alimentos, impulsado principalmente por la llegada de heladeras y lavarropas, aunque también hubo importantes cambios en hornos eléctricos, microondas, aires acondicionados, aspiradoras y pavas eléctricas.

El podio lo completó el rubro de vestimenta y marroquinería (+u$s252 millones). Al interior, se destacaron las mayores compras de calzado (más por su aumento en dólares que por su suba relativa), pullovers y remeras.

Las otras siete categorías en donde se vio un crecimiento significativo de las compras fueron: medicamentos, productos de higiene y estética (como productos capilares, tampones o maquillaje), motos, bicicletas y accesorios (como cascos y asientos), artículos de cocina y baño, libros, consolas de videojuego y parlantes, y artículos deportivos. Dentro de estas, la de motos y bicicletas y accesorios, y la de artículos deportivos presentaron aumentos anuales porcentuales de tres dígitos.

En el mismo sentido, la economista Laura Vernelli repasó en conversaciones con Ámbito una serie de bienes de consumo en los cuales las importaciones se encuentran más de tres dígitos por encima en comparación con el promedio histórico desde 2004. Los casos más destacados (con datos a octubre de 2025) son los de aceites (+488%), tomate (+357%), pollo (+330%), carne bovina (+322%) y ropa (205%). En el caso de los electrodomésticos el ascenso es de 173%.

La apertura comercial como herramienta para combatir la inflación

Por otra parte, en cuanto al arribo de productos vía sistema courier, lo curioso es lo abrupto de la tendencia, ya que todavía representan una mínima porción de las compras totales. Los rubros de indumentaria, calzado y electrónica son de los más afectados por este sistema de plataformas, que tiene a Shein y Temu como líderes.

El director de Planificación Productiva de Fundar, Daniel Schteingart sostuvo que la mayor participación de los bienes de consumo en la canasta importadora, en detrimento por ejemplo de los bienes intermedios, tiene que ver con la concepción que tiene el Gobierno de "usar las importaciones en gran medida como una herramienta antiinflacionaria". En esa materia el especialista marcó "cierto éxito", aunque advirtió que la contracara es el deterioro del entramado industrial, con "impactos negativos en capacidades productivas y empleo".