Francisco Cerúndolo se despidió del Australian Open ante el poderío de Zverev

El argentino cayó en octavos de final frente al número 3 del mundo por 6-2, 6-4 y 6-4 y ya no quedan representantes nacionales en el cuadro masculino del primer Grand Slam del año.

El recorrido de Francisco Cerúndolo en el Australian Open llegó a su fin este domingo, tras una derrota contundente frente al alemán Alexander Zverev, quien impuso su jerarquía y se metió entre los ocho mejores del torneo. El marcador fue claro: 6-2, 6-4 y 6-4, en un duelo disputado en la John Cain Arena.

El tenista argentino no logró encontrar regularidad en su juego. Con un servicio irregular y escasa efectividad con su derecha, le resultó difícil sostener el ritmo ante un rival sólido, preciso y dominante desde el inicio. Zverev, actual número 3 del ranking ATP, manejó los tiempos del partido y avanzó sin sobresaltos a los cuartos de final, donde enfrentará al estadounidense Learner Tien.

Dominio alemán y balance positivo para Cerúndolo El encuentro comenzó parejo, pero el primer quiebre llegó rápido: en el quinto game del set inicial, el alemán aprovechó su oportunidad y tomó el control del marcador. A partir de allí, el desarrollo favoreció claramente a Zverev, que volvió a quebrar y cerró el primer parcial por 6-2 sin conceder puntos con su saque.

El segundo set repitió la tendencia. Cerúndolo intentó reaccionar y llegó a quebrar cuando su rival sacaba para set, pero la respuesta del alemán fue inmediata. Con autoridad y consistencia desde el fondo de la cancha, Zverev se llevó el parcial por 6-4.

Cerúndolo El tenista argentino no logró encontrar regularidad en su juego. Con un servicio irregular y escasa efectividad con su derecha, le resultó difícil sostener el ritmo ante un rival sólido, preciso y dominante desde el inicio. Foto: Abierto de Australia En el tercer set apareció la mejor versión del argentino, que logró incomodar por momentos al europeo y sostuvo la paridad hasta el séptimo juego. Allí, un nuevo quiebre inclinó definitivamente el partido. Firme con el servicio, Zverev selló la victoria y celebró su pase a cuartos en Melbourne Park.

Más allá de la eliminación, Francisco Cerúndolo cerró su mejor actuación histórica en el Australian Open, resultado que le asegura el puesto 19 del ranking ATP y lo deja bien posicionado para continuar su crecimiento en el circuito. Con su salida, Argentina se quedó sin representantes en el cuadro masculino del primer Grand Slam del año, pero con un balance alentador de cara a la temporada 2026.