Cuánto sale un simulador de Fórmula 1: precios y alternativas para correr como Colapinto

Uno de los dispositivos más divertidos y a la vez más completos para vivir una experiencia similar a la del corredor.

Los simuladores de Fórmula 1 se convirtieron en uno de los entretenimientos más inmersivos para los fanáticos del automovilismo. No solo permiten “jugar” a ser piloto, sino que logran una experiencia sorprendentemente cercana a la realidad, con sensaciones que van mucho más allá de los videojuegos tradicionales.

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Parte de su atractivo está en que se adaptan a distintos niveles de bolsillo. Desde configuraciones básicas que podés armar en tu casa hasta equipos profesionales que replican casi a la perfección un monoplaza, hay opciones para todos los perfiles.

En los últimos años, además, el crecimiento del sim racing hizo que cada vez más personas se animen a invertir en este tipo de tecnología. Ya sea para divertirte un rato o para entrenar en serio, el abanico de precios y alternativas es amplio.

Un simulador de Fórmula 1 es una herramienta tecnológica diseñada para recrear con la mayor precisión posible la experiencia de manejar un auto de competición . A diferencia de los videojuegos comunes, su objetivo principal no es solo entretener, sino también replicar condiciones reales de manejo.

Este tipo de tecnología es una de las herramientas más similares al auto de Fórmula 1.

Estos sistemas utilizan hardware y software avanzados para simular aspectos clave como la física del vehículo, la adherencia de los neumáticos o el comportamiento del auto en cada curva. Incluso permiten recrear circuitos con un nivel de detalle milimétrico.

Además, son utilizados tanto por aficionados como por pilotos profesionales. Sirven para aprender trazados, mejorar técnicas de conducción y hasta probar configuraciones mecánicas sin necesidad de salir a pista, lo que reduce costos y riesgos.

Simulador de fórmula 1 Es uno de los "juguetes" que más se asemeja a un auto de carreras real. Imagen: Game Hall

Tipos de simuladores en el mercado

El mercado de simuladores está dividido en distintos niveles según su complejidad y realismo. En el nivel más básico, se encuentran configuraciones de entrada que suelen incluir un volante con sistemas de fuerza simples, pedales estándar y una estructura adaptable a escritorio o soporte plegable.

Un escalón más arriba aparece la gama media, donde la experiencia mejora notablemente. Estos equipos incorporan volantes con tecnología de transmisión directa, pedales que miden la presión real del frenado y estructuras rígidas que imitan la posición de manejo de un auto de carreras.

También existen simuladores con sistemas de movimiento, que agregan actuadores para generar inclinaciones, vibraciones y efectos físicos similares a las fuerzas que se sienten en un auto real. A esto se suman tecnologías de inmersión visual como pantallas múltiples o realidad virtual.

Por último, están los simuladores profesionales, utilizados para entrenamiento de alto nivel. Incluyen chasis que replican exactamente la postura de un monoplaza, motores de gran potencia y software de telemetría que analiza datos del rendimiento en detalle.

Simulador de fórmula 1 Según las especificaciones que tenga varía el precio que puede costar. Imagen: F1 Authentics

Precios y alternativas de simuladores de Fórmula 1 en 2026

En Argentina, los precios de los simuladores de Fórmula 1 varían considerablemente según el nivel de equipamiento. En la gama más económica, podés encontrar accesorios o modificaciones para volantes ya existentes, con valores que van aproximadamente entre $25.000 y $50.000.

En el segmento intermedio, donde ya se busca una experiencia más completa, los kits de volante y pedales junto con estructuras básicas arrancan cerca de los $525.000 y pueden llegar hasta los $1.700.000 si sumás un cockpit más robusto.

Por otro lado, las configuraciones avanzadas elevan bastante la inversión. Solo las estructuras profesionales con butaca pueden costar entre $1.200.000 y $1.500.000, a lo que hay que agregar volantes de alta gama y otros periféricos.

Finalmente, en la categoría premium aparecen los simuladores completos tipo “turn-key”, que replican casi al detalle un Fórmula 1. Estos equipos pueden superar los $7.000.000 y llegar a más de $10.000.000, dependiendo del nivel de tecnología e inmersión que incluyan.